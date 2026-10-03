Prime Video視聴ランキング：『ラブ・ハイポセシス』映画1位 非英語映画はスペイン＆フランスの恋愛作品が上位に【9/21/26 - 9/27/26】
Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、9月21日から9月27日までの週間視聴ランキングを発表した。グローバル映画部門では、リリ・ラインハート主演の『ラブ・ハイポセシス』が1位を獲得。シリーズ部門では、アラン・リッチソン主演の大ヒットアクションシリーズ『リーチャー ～正義のアウトロー～』の世界を舞台にした、マリア・ステン主演のスピンオフ『ニーグリー』が首位となった。
【動画】Prime Video：海外の新作ラインアップ映像
映画部門で首位となった『ラブ・ハイポセシス』は、アリ・ヘイゼルウッドのベストセラー小説を実写化したラブコメディー。博士課程に在籍する理系女子と、厳格な教授の偽装恋愛を描く。9月23日に配信が始まり、今回のランキングでトップに立った。
2位には、スペイン発の『エンフレンタードス：純白の令嬢』、3位には、フランス発の『ユー＋ミー ～世界が敵でも～』がランクイン。非英語映画部門でも、この2作品がそれぞれ1位、2位となった。非英語映画部門では、スペイン発の「過ち」シリーズも上位に入り、恋愛小説を原作とする作品が存在感を示している。
シリーズ部門は『ニーグリー』に続き、『リーチャー ～正義のアウトロー～』が2位。『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』が3位、『オフキャンパス』が4位となった。メキシコ発の『The Trial』は5位に入り、非英語シリーズ部門では首位を獲得した。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、9月21日から9月27日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。日本では視聴できない作品もある。
■グローバル映画 週間TOP10
1：ラブ・ハイポセシス
2：エンフレンタードス：純白の令嬢（スペイン）
3：ユー＋ミー ～世界が敵でも～（フランス）
4：ザ・ランナー
5：ラスト・サンライズ
6：プロジェクト・ヘイル・メアリー
7：マスターズ・オブ・ユニバース
8：ワーキングマン
9：ひつじ探偵団
10：Playdate
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：ニーグリー
2：リーチャー ～正義のアウトロー～
3：スターリング・ポイント あの夏、あの島で
4：オフキャンパス
5：The Trial（原題）（メキシコ）
6：グランド・ツアー（英国）
7：あなたとは違う恋愛（韓国）
8：R.I.P. - Roast in Peace（イタリア）
9：私たちの青い夏
10：ザ・ボーイズ
■非英語映画 週間TOP10
1：エンフレンタードス：純白の令嬢（スペイン）
2：ユー＋ミー ～世界が敵でも～（フランス）
3：俺の過ち（スペイン）
4：私たちの過ち（スペイン）
5：君の過ち（スペイン）
6：Babita Singh Reporting（原題）（インド）
7：ドント･ビー･シャイ（インド）
8：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
9：Barreda: Husband, Father, Murderer（原題）（アルゼンチン）
10：ブルーバード（スペイン）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：The Trial（メキシコ）
2：あなたとは違う恋愛（韓国）
3：R.I.P. - Roast in Peace（イタリア）
4：レボリューショナリーズ ～名もなき革命者たち～（インド）
5：LOL Next（原題）（ドイツ）
6：Cathedrals（チリ）
7：マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～（ドイツ）
8：ミルザープル ～抗争の街～（インド）
9：Rise And Fall（インド）
10：Good Luck Guys Danmark（デンマーク）
映画部門で首位となった『ラブ・ハイポセシス』は、アリ・ヘイゼルウッドのベストセラー小説を実写化したラブコメディー。博士課程に在籍する理系女子と、厳格な教授の偽装恋愛を描く。9月23日に配信が始まり、今回のランキングでトップに立った。
2位には、スペイン発の『エンフレンタードス：純白の令嬢』、3位には、フランス発の『ユー＋ミー ～世界が敵でも～』がランクイン。非英語映画部門でも、この2作品がそれぞれ1位、2位となった。非英語映画部門では、スペイン発の「過ち」シリーズも上位に入り、恋愛小説を原作とする作品が存在感を示している。
シリーズ部門は『ニーグリー』に続き、『リーチャー ～正義のアウトロー～』が2位。『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』が3位、『オフキャンパス』が4位となった。メキシコ発の『The Trial』は5位に入り、非英語シリーズ部門では首位を獲得した。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、9月21日から9月27日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。日本では視聴できない作品もある。
■グローバル映画 週間TOP10
1：ラブ・ハイポセシス
2：エンフレンタードス：純白の令嬢（スペイン）
3：ユー＋ミー ～世界が敵でも～（フランス）
4：ザ・ランナー
5：ラスト・サンライズ
6：プロジェクト・ヘイル・メアリー
7：マスターズ・オブ・ユニバース
8：ワーキングマン
9：ひつじ探偵団
10：Playdate
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：ニーグリー
2：リーチャー ～正義のアウトロー～
3：スターリング・ポイント あの夏、あの島で
4：オフキャンパス
5：The Trial（原題）（メキシコ）
6：グランド・ツアー（英国）
7：あなたとは違う恋愛（韓国）
8：R.I.P. - Roast in Peace（イタリア）
9：私たちの青い夏
10：ザ・ボーイズ
■非英語映画 週間TOP10
1：エンフレンタードス：純白の令嬢（スペイン）
2：ユー＋ミー ～世界が敵でも～（フランス）
3：俺の過ち（スペイン）
4：私たちの過ち（スペイン）
5：君の過ち（スペイン）
6：Babita Singh Reporting（原題）（インド）
7：ドント･ビー･シャイ（インド）
8：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
9：Barreda: Husband, Father, Murderer（原題）（アルゼンチン）
10：ブルーバード（スペイン）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：The Trial（メキシコ）
2：あなたとは違う恋愛（韓国）
3：R.I.P. - Roast in Peace（イタリア）
4：レボリューショナリーズ ～名もなき革命者たち～（インド）
5：LOL Next（原題）（ドイツ）
6：Cathedrals（チリ）
7：マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～（ドイツ）
8：ミルザープル ～抗争の街～（インド）
9：Rise And Fall（インド）
10：Good Luck Guys Danmark（デンマーク）