窓際のクッションでくつろいでいたのは、白いタンクトップを着た1匹のワンコ。人間さながらの座り方と落ち着いた風貌が、思わず二度見してしまうほどの存在感を放っています。

話題の投稿は記事執筆時点で26万再生を突破。「ニッポンの夏ｗ」「涼んでるおじさんだ」といったコメントが寄せられています。

【動画：『白いタンクトップ着たおじさんですよね…？』窓際でくつろぐ犬→ワンコとは思えない『まさかの風貌』】

窓際にいたのは「白タンクトップのおじさん」？

Instagramアカウント「mamezo1130」に投稿されたのは、パグの「まめぞう」くんのお姿。2023年11月生まれの男の子で、飼い主さんからは「パグの着ぐるみを着ているおじさん」と紹介されています。とある日、まめぞうくんは窓際のクッションでのんびり過ごしていたそう。

その際まめぞうくんが身につけていたのは、真っ白なタンクトップ。背中をブラインドに預けるようにしながら、後ろ足を前へ投げ出して堂々と腰を据えて座っていたといいます。その佇まいは、夏の田舎で涼んでいるおじさんを思わせるようで、思わずクスッとしてしまいます。

視線を動かすだけで漂う“圧倒的存在感”

まめぞうくんは姿勢をほとんど崩すことなく、ときおり首を横へ向けて何かをじっと見つめていたそう。その後はゆっくりと正面へ視線を戻し、再び横を向くことも。せわしなく動くわけでもなく、ただ静かに座っているところが、かえって人間らしさを際立たせているようです。

すぐそばにはサーキュレーターも置かれており、白いタンクトップ姿との組み合わせは夏らしさ満点。背筋を起こし、足を広げたまま落ち着き払うまめぞうくんからは、不思議な貫禄まで漂っているように見えます。「世帯主」や「戸籍筆頭者」と評されるのも納得してしまう光景だったのでした。

自由すぎる寝姿も

別の投稿では、同じ白いタンクトップを着たまめぞうくんが、クッションの中で豪快なヘソ天姿を披露。手足を広げて仰向けになり、起き上がる気配もなくのんびりとくつろいでいたそうです。堂々とした脱力ぶりに、またしても「おじさん感」があふれます。

途中では首を傾けたり、舌を出して鼻や口元をペロリと舐めたりする場面もあったとか。それでも基本姿勢は最後まで変わらず、まるで自宅で休日を満喫する人のような自由さです。座っても寝転んでも人間味が隠しきれないまめぞうくんは、やはり「白いタンクトップを着たおじさん」に見えてしまうのでした。

話題となった投稿には「素晴らしい栄養頂きました」「うちのおじぃちゃん思い出した(笑)」「白いタンクトップを着たおじさんが扇風機に当たりながら寛いでいるということがはっきりわかります」「おい新聞とかお～いお茶って言って待ってそう」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「mamezo1130」では、まめぞうくんのユーモラスで愛らしい日常が多数投稿されています。人間味たっぷりの佇まいや、思わず笑顔になってしまう姿が気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「mamezo1130」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。