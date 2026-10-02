実写映画『ストリートファイター』プレミアムラージフォーマット上映が決定！ 迫力のフォーマット別ポスターも解禁に
10月16日より全世界同時公開となる映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』が、IMAX、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinemaでも上映されることが決まった。併せて、躍動感あふれるラージフォーマット別ポスタービジュアル4種が解禁となった。
【写真】波動拳を構えるリュウの『ストリートファイター』ポスター（IMAX版）
本作は、シリーズ累計販売本数が全世界で6000万本（6月30日現在）を突破した日本発の格闘ゲームを、最新技術のIMAX認証カメラ撮影によってハリウッド実写映画化。製作には『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』などの実写化を成功させてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、そしてもちろん原作ゲームの生みの親であるカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行う。
4種のプレミアムラージフォーマットポスタービジュアルは、それぞれのフォーマットならではの迫力とともに、ファイターたちの個性や『ストリートファイター／ザ・ムービー』の世界観を存分に感じられる仕上がりに。
IMAX版では、力強い表情のリュウが必殺技・波動拳を構える姿を捉え、スクリーンいっぱいに迫りくるような迫力の一枚に。
Dolby Cinema版では、ケンが自身の胴着と同じ赤を背景にたたずみ、これから始まる激しい闘いを予感させるビジュアルとなっている。
さらに、4DX版には、作中でケンが破壊する車の上に立つ姿が描かれ、映画ならではのアクションへの期待を高める一枚に。
そして、SCREENX版にはリュウ、ケン、春麗の3人が登場。敵と対峙（たいじ）する瞬間を切り取ったビジュアルからは、それぞれのキャラクターの個性と躍動感が伝わってくる。
さらに10月16日の公開初日より、IMAX版の上映回限定でリュウが波動拳を構えるビジュアルを使用したIMAX入場者特典A3ポスターの配布が決定した（数量限定）。なお、既に情報解禁済みのキャラクターシールは、IMAX版では配布されず、通常版を含むその他のフォーマットでの配布となる。
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』は、10月16日より全世界同時公開。
【写真】波動拳を構えるリュウの『ストリートファイター』ポスター（IMAX版）
本作は、シリーズ累計販売本数が全世界で6000万本（6月30日現在）を突破した日本発の格闘ゲームを、最新技術のIMAX認証カメラ撮影によってハリウッド実写映画化。製作には『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』などの実写化を成功させてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、そしてもちろん原作ゲームの生みの親であるカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行う。
IMAX版では、力強い表情のリュウが必殺技・波動拳を構える姿を捉え、スクリーンいっぱいに迫りくるような迫力の一枚に。
Dolby Cinema版では、ケンが自身の胴着と同じ赤を背景にたたずみ、これから始まる激しい闘いを予感させるビジュアルとなっている。
さらに、4DX版には、作中でケンが破壊する車の上に立つ姿が描かれ、映画ならではのアクションへの期待を高める一枚に。
そして、SCREENX版にはリュウ、ケン、春麗の3人が登場。敵と対峙（たいじ）する瞬間を切り取ったビジュアルからは、それぞれのキャラクターの個性と躍動感が伝わってくる。
さらに10月16日の公開初日より、IMAX版の上映回限定でリュウが波動拳を構えるビジュアルを使用したIMAX入場者特典A3ポスターの配布が決定した（数量限定）。なお、既に情報解禁済みのキャラクターシールは、IMAX版では配布されず、通常版を含むその他のフォーマットでの配布となる。
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』は、10月16日より全世界同時公開。