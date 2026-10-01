『バイオハザード』吹替に日笠陽子、小野大輔、杉田智和ら13人発表 上坂すみれ「日々にパニックが足りていない方、ぜひ」
映画『バイオハザード』（10月9日公開）の日本語吹替版に、日笠陽子、Lynn、小野大輔、杉田智和ら13人が参加することが発表された。主人公ブライアン役の下野紘、その恋人ミシェル役の早見沙織に続く第2弾の発表で、声優陣から収録の感想や、ゲーム・映画シリーズとの思い出を語るコメントも届いた。
【画像】映画『バイオハザード』場面写真＆メイキング写真
本作は、1996年に日本で誕生し、今年30周年を迎えたサバイバルホラーゲーム「バイオハザード」をもとにした完全新作映画。医療品の配達を引き受けた、ごく普通の配達人ブライアン（オースティン・エイブラムス）が、届け先のラクーンシティで恐怖に巻き込まれる。9月18日に全米公開され、映画シリーズ史上最高の全米オープニング興行収入を記録している。
今回発表されたのは、日笠、Lynn、小野、杉田のほか、永瀬アンナ、KENN、上坂すみれ、小林親弘、斉藤貴美子、宮内敦士、杏寺円花、かぬか光明、草野峻平。それぞれが担当する役名は、今回の発表では明かされていない。
収録について、上坂は「逃げて、叫んで、なんだかジュルジュルして、収録が終わったあとは恐怖と共になぜか謎の元気が湧いてくる作品でした」と振り返り、「日々にパニックが足りていない方、ぜひ楽しんでくださいっ！」と呼びかけた。
小林は「もちろん本編でも叫びたおしました」と明かしている。
小野は、音響監督と何度も試行錯誤を重ねた結果、「とてつもなく個性的なキャラクターになりました」と手応えを語り、「作中のモンスターと同様に、爪痕を残せたのではないかと思ってます」とコメント。
永瀬は「演出や音、そして目に映るもの、耳にするもの、そのすべてに釘付けになってしまう作品です」と語り、杉田は「今度のバイオの映画は感じるホラーです」と表現した。
シリーズへの思い入れも、それぞれの言葉からうかがえる。学生時代、週末に友人の家へ集まってゲームをプレイしていたというKENNは、「まさか自分が携わる事になるとは夢にも思いませんでした」と感慨を口に。「1作目の『バイオハザード』エンディングテーマ『夢で終らせない…』を、また違った感覚で聞くことができそうです！」と喜びを明かした。
小林は、ゲーム『バイオハザード2』を発売当時に購入し、「叫びながらなんとかクリアした記憶があります」と回想。「そんな世界の住人になれてうれしいです 笑」と語った。上坂は、最近初めて『バイオハザード RE:2』をプレイしたといい、「まさかそんなタイミングでラクーンシティにご縁があるなんてとってもうれしいです！」と、参加を喜んでいる。
幼い頃にミラ・ジョヴォヴィッチ主演の映画シリーズを「ビクビク怯えながら観ていた」という永瀬。一方、映画もゲームも以前から楽しんできたLynnは、「台本を受け取り『ラクーンシティ』の文字を見つけた瞬間、胸がドクンとしました」と明かし、「私自身もこの映画の公開をとても楽しみにしています」と期待を寄せた。
■発表された声優陣のコメント全文
▼Lynn
「バイオハザード」シリーズは昔から好きで、映画もゲームも楽しんでまいりました。
台本を受け取り「ラクーンシティ」の文字を見つけた瞬間、胸がドクンとしました。
日本語吹替版の出演機会をいただき大変うれしく思っていると同時に、私自身もこの映画の公開をとても楽しみにしています。
ぜひ劇場の大スクリーンで、この恐怖を体感してください！
▼小野大輔
新たなるバイオハザードに参加させていただけることを光栄に思います。物語の中盤で主人公を導く謎の声を担当させていただきました。これ実はザック・クレッガー監督の声だそうで、原音も異質な存在感を放っています。吹替演出の早川さんと共に何度も試行錯誤した結果、とてつもなく個性的なキャラクターになりました。作中のモンスターと同様に、爪痕を残せたのではないかと思ってます。ぜひ劇場でお確かめください！
▼杉田智和
情報がかなり伏せられていましたが、いくつかの単語から今作がバイオハザードの映画だと察しました。
これまで公開された映像作品を割と追っていた方だと自負していましたが、自分はネメシスの爪の垢以下だと思い知りました。
今度のバイオの映画は感じるホラーです。これがどう正史に刺さるか、今から楽しみです。
▼永瀬アンナ
子どもの頃、ミラ・ジョヴォヴィッチ主演の「バイオハザード」シリーズを、ビクビク怯えながら観ていたことを今でも覚えています。
そんな大好きな「バイオハザード」の完全新作映画に、日本語吹替版で参加させていただけるなんて……とても光栄に思います。
演出や音、そして目に映るもの、耳にするもの、そのすべてに釘付けになってしまう作品です。
ぜひ劇場で、全身でこの恐怖と興奮を体感していただきたいです。楽しみに待っていてください。
▼KENN
学生の頃、バイオハザードの1作目を週末に友達の家に集まってはみんなでプレイし、残弾や体力に気を配り、曲がり角から何か飛び出してこないか緊張しながら苦難を乗り越えクリアした時の感動と安堵感、達成感は今でも覚えています。
それからいちファンとして、シリーズを楽しませていただいていましたが、まさか自分が携わる事になるとは夢にも思いませんでした。
1作目の『バイオハザード』エンディングテーマ「夢で終らせない…」を、また違った感覚で聞くことができそうです！
▼上坂すみれ
つい最近初めて『バイオハザード RE:2』のゲームをプレイしたので、まさかそんなタイミングでラクーンシティにご縁があるなんてとってもうれしいです！逃げて、叫んで、なんだかジュルジュルして、収録が終わったあとは恐怖と共になぜか謎の元気が湧いてくる作品でした。日々にパニックが足りていない方、ぜひ楽しんでくださいっ！
▼●林親弘
バイオハザード…自分が小中学生くらいの時にとっても話題になりまして当時「2」が発売したばかりだったのでそれを買いました。懐かしいです。警察署にたどり着けずにゾンビにたくさん噛まれ…カラスに襲われ…なんかでかい蛾とか蜘蛛とかワニとかいろいろ出てきて…またゾンビに噛まれ。叫びながらなんとかクリアした記憶があります。
そんな世界の住人になれてうれしいです（笑）
もちろん本編でも叫びたおしました。ぜひご覧ください！
【画像】映画『バイオハザード』場面写真＆メイキング写真
本作は、1996年に日本で誕生し、今年30周年を迎えたサバイバルホラーゲーム「バイオハザード」をもとにした完全新作映画。医療品の配達を引き受けた、ごく普通の配達人ブライアン（オースティン・エイブラムス）が、届け先のラクーンシティで恐怖に巻き込まれる。9月18日に全米公開され、映画シリーズ史上最高の全米オープニング興行収入を記録している。
収録について、上坂は「逃げて、叫んで、なんだかジュルジュルして、収録が終わったあとは恐怖と共になぜか謎の元気が湧いてくる作品でした」と振り返り、「日々にパニックが足りていない方、ぜひ楽しんでくださいっ！」と呼びかけた。
小林は「もちろん本編でも叫びたおしました」と明かしている。
小野は、音響監督と何度も試行錯誤を重ねた結果、「とてつもなく個性的なキャラクターになりました」と手応えを語り、「作中のモンスターと同様に、爪痕を残せたのではないかと思ってます」とコメント。
永瀬は「演出や音、そして目に映るもの、耳にするもの、そのすべてに釘付けになってしまう作品です」と語り、杉田は「今度のバイオの映画は感じるホラーです」と表現した。
シリーズへの思い入れも、それぞれの言葉からうかがえる。学生時代、週末に友人の家へ集まってゲームをプレイしていたというKENNは、「まさか自分が携わる事になるとは夢にも思いませんでした」と感慨を口に。「1作目の『バイオハザード』エンディングテーマ『夢で終らせない…』を、また違った感覚で聞くことができそうです！」と喜びを明かした。
小林は、ゲーム『バイオハザード2』を発売当時に購入し、「叫びながらなんとかクリアした記憶があります」と回想。「そんな世界の住人になれてうれしいです 笑」と語った。上坂は、最近初めて『バイオハザード RE:2』をプレイしたといい、「まさかそんなタイミングでラクーンシティにご縁があるなんてとってもうれしいです！」と、参加を喜んでいる。
幼い頃にミラ・ジョヴォヴィッチ主演の映画シリーズを「ビクビク怯えながら観ていた」という永瀬。一方、映画もゲームも以前から楽しんできたLynnは、「台本を受け取り『ラクーンシティ』の文字を見つけた瞬間、胸がドクンとしました」と明かし、「私自身もこの映画の公開をとても楽しみにしています」と期待を寄せた。
■発表された声優陣のコメント全文
▼Lynn
「バイオハザード」シリーズは昔から好きで、映画もゲームも楽しんでまいりました。
台本を受け取り「ラクーンシティ」の文字を見つけた瞬間、胸がドクンとしました。
日本語吹替版の出演機会をいただき大変うれしく思っていると同時に、私自身もこの映画の公開をとても楽しみにしています。
ぜひ劇場の大スクリーンで、この恐怖を体感してください！
▼小野大輔
新たなるバイオハザードに参加させていただけることを光栄に思います。物語の中盤で主人公を導く謎の声を担当させていただきました。これ実はザック・クレッガー監督の声だそうで、原音も異質な存在感を放っています。吹替演出の早川さんと共に何度も試行錯誤した結果、とてつもなく個性的なキャラクターになりました。作中のモンスターと同様に、爪痕を残せたのではないかと思ってます。ぜひ劇場でお確かめください！
▼杉田智和
情報がかなり伏せられていましたが、いくつかの単語から今作がバイオハザードの映画だと察しました。
これまで公開された映像作品を割と追っていた方だと自負していましたが、自分はネメシスの爪の垢以下だと思い知りました。
今度のバイオの映画は感じるホラーです。これがどう正史に刺さるか、今から楽しみです。
▼永瀬アンナ
子どもの頃、ミラ・ジョヴォヴィッチ主演の「バイオハザード」シリーズを、ビクビク怯えながら観ていたことを今でも覚えています。
そんな大好きな「バイオハザード」の完全新作映画に、日本語吹替版で参加させていただけるなんて……とても光栄に思います。
演出や音、そして目に映るもの、耳にするもの、そのすべてに釘付けになってしまう作品です。
ぜひ劇場で、全身でこの恐怖と興奮を体感していただきたいです。楽しみに待っていてください。
▼KENN
学生の頃、バイオハザードの1作目を週末に友達の家に集まってはみんなでプレイし、残弾や体力に気を配り、曲がり角から何か飛び出してこないか緊張しながら苦難を乗り越えクリアした時の感動と安堵感、達成感は今でも覚えています。
それからいちファンとして、シリーズを楽しませていただいていましたが、まさか自分が携わる事になるとは夢にも思いませんでした。
1作目の『バイオハザード』エンディングテーマ「夢で終らせない…」を、また違った感覚で聞くことができそうです！
▼上坂すみれ
つい最近初めて『バイオハザード RE:2』のゲームをプレイしたので、まさかそんなタイミングでラクーンシティにご縁があるなんてとってもうれしいです！逃げて、叫んで、なんだかジュルジュルして、収録が終わったあとは恐怖と共になぜか謎の元気が湧いてくる作品でした。日々にパニックが足りていない方、ぜひ楽しんでくださいっ！
▼●林親弘
バイオハザード…自分が小中学生くらいの時にとっても話題になりまして当時「2」が発売したばかりだったのでそれを買いました。懐かしいです。警察署にたどり着けずにゾンビにたくさん噛まれ…カラスに襲われ…なんかでかい蛾とか蜘蛛とかワニとかいろいろ出てきて…またゾンビに噛まれ。叫びながらなんとかクリアした記憶があります。
そんな世界の住人になれてうれしいです（笑）
もちろん本編でも叫びたおしました。ぜひご覧ください！