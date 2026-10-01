お風呂に入っている間『大型犬に赤ちゃんを見てもらった』結果→『大丈夫かな』と覗くと…素敵すぎる光景が149万再生「頼れる」「優しすぎ」
赤ちゃんに優しすぎる犬の姿が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で149万4000回再生を突破し、「頼りになるね」「優しすぎる」「なんておりこうさんなの～」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：お風呂に入っている間『大型犬に赤ちゃんを見てもらった』結果→『大丈夫かな』と覗くと…素敵すぎる光景】
ゴールデンレトリバーがお守り！？
Instagramアカウント「aran_diary0505」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバー『あらん』ちゃんと暮らしています。
投稿主さんがお風呂に入る間、赤ちゃんを脱衣所に寝かせることに。そこで、あらんちゃんに「よろしくね」と、お守りをお願いしたそうです。
あらんちゃんは、さっそく赤ちゃんのそばへ。心配そうに顔をのぞき込みながら、じっと様子を見つめています。
少し困惑したような表情も浮かべていましたが、どうやら任されたことは理解している様子。いつもとは少し違う役目に戸惑いながらも、赤ちゃんのそばを離れませんでした。
頼もしい姿にホッコリ
その後、あらんちゃんは少しウロウロしてみることもあったそうです。そんな姿を見たママが「大丈夫かな」と様子をのぞくと、あらんちゃんはママの目を見て「ちゃんと見てるよ」と伝えるようにアイコンタクト。
すると今度は、赤ちゃんのすぐそばに腰を下ろし、本格的に見守り始めました。大きな体で赤ちゃんに寄り添う姿は、まるで頼れるお兄ちゃんのよう。
任された仕事をしっかりこなすあらんちゃんの姿に、思わずホッコリしてしまいますね。
この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「ちゃんと見守ってくれてますねぇ」「優しくて頼れるお兄ちゃん」「ママさんも安心して入れますね」などさまざまなコメントが寄せられました。
お茶目な一面も♡
そんな赤ちゃん思いで優しいあらんちゃんですが、実はお茶目な一面もあるそうです。ある日、庭で遊んでいると、柵の外にビニール袋を発見。
どうやら何かの「敵」だと思ったのか、あらんちゃんはワンワンと威嚇し始めました。勇ましく近づこうとするものの、なぜか腰はへっぴり腰。恐る恐る距離を縮めたかと思えば、次の瞬間には後方へピョンと飛びながら逃げてしまったのです。
それでも遠くからは、負けじとワンワン。頼れるお兄ちゃんのようなあらんちゃんが見せた、意外な臆病ぶりに思わず笑ってしまいますね。
Instagramアカウント「aran_diary0505」には、あらんちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。
写真・動画提供：Instagramアカウント「aran_diary0505」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。