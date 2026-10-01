インドアスカイダイビング・河野冬妃

インドアスカイダイビング日本代表の河野冬妃が自身のSNSを更新。20日まで開催されたFAIインドアスカイダイビングアジア選手権のフリースタイルジュニア部門で3位となった際の表彰式の様子を動画で公開すると、TikTokで150万回以上再生されるなど、話題を呼んでいる。

インドアスカイダイビングとは、屋内に設置された円柱状の風洞の中で、下から吹き上げる強力な風圧を利用して、本物のスカイダイビングと同じように空中遊泳しながら演技や技を披露する空中版のフィギュアスケートのような競技だ。

現在、成城大に通う18歳の河野は、13歳の時に同競技における1分間の「最多水平スピン」と「最多前後開脚スピン」の2部門でギネス世界記録を更新。今年1月にスペインで行われた世界大会でもフリースタイル・ジュニア部門で準優勝の成績を残す日本の第一人者だ。

アジア選手権の表彰式では日の丸を持って壇上に上がり、笑顔で手を振る姿が注目を集め、TikTokではライブ配信の切り抜きが150万回以上再生された。インスタグラムでも「TikTokで150万再生されたからこっちでも載せちゃう インドアスカイダイビング色んな人に知ってもらえるきっかけになれて良かった」と公開すると、こちらも50万回近く再生される大バズりに。SNS上にはコメントが殺到している。

「インドアスカイダイビングって競技があるんですね」

「可愛らしい日本代表がいたもんだ」

「え？ アイドルだと思った、、違うの！？」

「おすすめに流れてきたけどかわいすぎる！ モデルさんかと思った」

「めっちゃ有名になるなこの選手は」

「競技は全く知らなかったけど…この可愛さと結果で絶対競技認知度爆上がりしたね！」

「見たことない。こんな美人なアスリート」

「モデルがオリンピックに出てるのかと思った」

河野のSNSでは競技中の動画も投稿。ファンからは「インドアスカイダイビング初めて聞きました。調べてみます」「全く知らない競技だけど見てみたくなった」と、競技自体にも注目が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）