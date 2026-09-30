先月、栃木県の東武日光線で作業員4人が列車と接触し死亡した事故に関する中間報告書が国に提出されました。現場責任者ではない人が指示を出し、作業員は「意見すると怒られる」と思って黙認していたといいます。



【写真を見る】現場指揮者ではない人が“5分前”に線路へ入るよう指示、作業員は黙認 東武日光線4人死亡“ずさんな安全管理”の実態明らかに

作業員4人死亡した事故 中間報告書を国交省に提出

東武鉄道 運輸部 亀山昇司 部長

「この度、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の皆さまに心よりお悔やみ申し上げます」





“ずさんな安全管理”の実態が明らかに

当時、東武鉄道子会社の「東武建設」の社員が務める「作業指揮者」のもとで、亡くなった4人が線路上で作業を行い、近くに「列車見張り員」1人、さらに315メートル手前の踏切に「中継見張り員」1人を配置して、安全を確保していました。



しかし、きょうの会見で、当時の“ずさんな安全管理”の実態が明らかになりました。



報告書によりますと、「作業指揮者」を務めた東武建設の社員は線路上を移動しながら作業を行った経験がなく、見張り員が見張る位置すら指示していなかったといいます。



さらに、「指揮者」としての任務を現場にいた東武建設の上司に委ねて、自らは施工記録のための写真を撮影していたということです。

「意見を述べると怒られる」

実質的な指揮を担った上司は、事故発生のおよそ5分前に作業員に線路へ入るよう指示。列車が来るまでの時間が短く、一部の作業員は疑問に感じましたが、「意見を述べると怒られる」「余計なことを言うと揉め事になる」などと思って指示に従い、その後、上司ら4人が死亡しました。



東武鉄道 施設部 佐藤晃一 部長

「現場で安全に関する意見や疑問を相互に確認・共有できる環境が整えられていなかった。（子会社の）東武建設に対しては、作業指揮者、見張り員、作業員、それぞれの役割等について教育を実施し、現在も教育中です」



事故をめぐっては、警察が業務上過失致死の疑いで捜査しているほか、国の運輸安全委員会も原因を調査しています。