橋本将生＆中島瑠菜の“尊すぎる”舞台裏！ 『お姉ちゃんの翠くん』スペシャルメイキングムービー公開
timelesz・橋本将生が主演し中島瑠菜がヒロインを務める映画『お姉ちゃんの翠くん』より、胸キュンシーンの舞台裏やキャストインタビューなどを収めたスペシャルメイキングムービー、メイキング写真3点が解禁された。
【動画】“頭ポン”、スイの涙を拭う翠くん（橋本将生）の胸キュンシーン舞台裏も！
本作は、目黒あむの大人気コミックの実写化で、誰にも言えない“好き”の気持ちを描く、究極の片思いラブストーリー。
女子高生のスイ（中島）は、お姉ちゃんの彼氏・翠（みどり）くん（橋本）が苦手。子供扱いしてからかってくる彼のことがムカつくと思っていたのに、受験勉強をきっかけに距離が近づき、彼の意外な優しさを知るにつれ、スイはいつしか恋に落ちてしまう。
だけど、彼は大好きな姉・桃（久間田琳加）の大切な彼氏。「この気持ちは、絶対に封印する」と心に決めたスイだったが、止めようとすればするほど、翠くんへの想いは加速していって…。そして、そんなスイの片想いに気づきながら、実は彼女への想いを密かに抱えている幼なじみの菖（松本怜生）。絶対に好きになってはいけない人を好きになってしまった、切ない初恋の結末は？
この度解禁されたのは、撮影の裏側や、キャスト陣が現場の雰囲気や役への思いを語るインタビュー、本編の胸キュンシーンも収めたスペシャルメイキングムービー。
インタビューで、映画初主演を務める橋本は「翠くんの繊細さが観ている方に伝わるように」と役作りへの真摯な姿勢を明かし、胸キュンシーンの撮影については「キュンとするポイントは難しかったけど、やれることはやれたのかな」と手応えをにじませた。
ヒロイン・スイ役の中島瑠菜は「毎日毎日が濃くて、スイちゃんとしても気持ちに乗りやすかった」と笑顔で撮影を振り返る。菖役の松本怜生は「菖くんの不器用なところ、視線とか表情とかにこだわった」、桃役の久間田琳加も「（桃の）器用にこなせないところに共感できる」と、それぞれ演じるキャラクターへの思いを語った。
映像にはほかにも、“頭ポン”や、翠がスイの頬に手を伸ばし涙を拭うシーンなど、橋本が「難しかった」と語る胸キュンシーンの舞台裏や、キャスト陣が真剣に演技と向き合う姿も。そして橋本がカメラに向かってハートを作るお茶目なカット、獣医姿で劇中に登場する犬の「おもち」を愛おしそうに撫でる姿など、ファン必見のキュートな素顔が満載。
さらに、松本が楽しそうに中島をカメラで撮影する、まるで本当の幼なじみのような仲良しシーンも収められ、最後は中島が「それぞれ4人の想いだったり、皆さんに全部じっくり楽しんでもらえたら！」、橋本が「12月4日、楽しみにしてください！劇場で待ってます！」と、にこやかにメッセージを贈って締めくくられている。
あわせて、メイキング写真3点も解禁。4人のキャストが監督と熱心に話し合う姿や、橋本と中島が真剣な表情で撮影に挑むショットなど、キャスト陣の作品に対する真摯な熱量や和気あいあいとした現場の雰囲気が伝わってくるカットとなっている。
映画『お姉ちゃんの翠くん』は、12月4日より全国公開。
【動画】“頭ポン”、スイの涙を拭う翠くん（橋本将生）の胸キュンシーン舞台裏も！
本作は、目黒あむの大人気コミックの実写化で、誰にも言えない“好き”の気持ちを描く、究極の片思いラブストーリー。
女子高生のスイ（中島）は、お姉ちゃんの彼氏・翠（みどり）くん（橋本）が苦手。子供扱いしてからかってくる彼のことがムカつくと思っていたのに、受験勉強をきっかけに距離が近づき、彼の意外な優しさを知るにつれ、スイはいつしか恋に落ちてしまう。
この度解禁されたのは、撮影の裏側や、キャスト陣が現場の雰囲気や役への思いを語るインタビュー、本編の胸キュンシーンも収めたスペシャルメイキングムービー。
インタビューで、映画初主演を務める橋本は「翠くんの繊細さが観ている方に伝わるように」と役作りへの真摯な姿勢を明かし、胸キュンシーンの撮影については「キュンとするポイントは難しかったけど、やれることはやれたのかな」と手応えをにじませた。
ヒロイン・スイ役の中島瑠菜は「毎日毎日が濃くて、スイちゃんとしても気持ちに乗りやすかった」と笑顔で撮影を振り返る。菖役の松本怜生は「菖くんの不器用なところ、視線とか表情とかにこだわった」、桃役の久間田琳加も「（桃の）器用にこなせないところに共感できる」と、それぞれ演じるキャラクターへの思いを語った。
映像にはほかにも、“頭ポン”や、翠がスイの頬に手を伸ばし涙を拭うシーンなど、橋本が「難しかった」と語る胸キュンシーンの舞台裏や、キャスト陣が真剣に演技と向き合う姿も。そして橋本がカメラに向かってハートを作るお茶目なカット、獣医姿で劇中に登場する犬の「おもち」を愛おしそうに撫でる姿など、ファン必見のキュートな素顔が満載。
さらに、松本が楽しそうに中島をカメラで撮影する、まるで本当の幼なじみのような仲良しシーンも収められ、最後は中島が「それぞれ4人の想いだったり、皆さんに全部じっくり楽しんでもらえたら！」、橋本が「12月4日、楽しみにしてください！劇場で待ってます！」と、にこやかにメッセージを贈って締めくくられている。
あわせて、メイキング写真3点も解禁。4人のキャストが監督と熱心に話し合う姿や、橋本と中島が真剣な表情で撮影に挑むショットなど、キャスト陣の作品に対する真摯な熱量や和気あいあいとした現場の雰囲気が伝わってくるカットとなっている。
映画『お姉ちゃんの翠くん』は、12月4日より全国公開。