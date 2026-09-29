プロボクシングの元世界2階級制覇王者・京口紘人氏（32）が、2026年9月28日にユーチューブを更新し、WBC世界バンタム級タイトル戦で、王者・井上拓真（大橋、30）に敗れた那須川天心（帝拳、28）の敗因を独自分析した。

試合は、井上が那須川を3－0の判定で破り、王座防衛に成功。25年11月の初戦に続き、井上が那須川に2連勝した。

立ち上がりは、両者ともに慎重な姿勢を見せた。互いにスピードのあるジャブ、ストレートを放ち、ポイントを取りに行った。4回終了時の公開採点は、40－36、39－37、38－38の2－0で井上が優勢だった。

ポイントで劣勢の那須川は、7回に左ストレートでダウンを奪った。これで流れを引き寄せたかったが、詰め切れず、8回終了時の公開採点は、2人が77－74で井上を支持。残り1人が、76－75で那須川を支持した。

試合は判定までもつれ、3人のジャッジがそれぞれ、114－113、116－111、116－111で井上を支持した。

ボクシングファン注目の再戦で勝利した井上。京口氏は、「前回よりめっちゃいい試合だった」と切り出し、試合内容に言及した。

京口氏の採点では、4ラウンド終了時で、39－37で井上。そして、5回の攻防に関して、次のように分析した。

「（井上）拓真選手は、5ラウンド開始にギアを一気に上げた。ギュッと距離を縮める駆け引きや、パンチを打った後のディフェンス。右を打った後のリターンを全部空振りさせる。このディフェンスの差が、すごく光った。あと、ワンツーからの右アッパーを有効に当てた。それまでもクリンチワークは良かったが、天心選手の攻撃を寸断するクリンチワークが光った」

「井上のディフェンスのうまさが際立った」

京口氏は、井上の高度なテクニックを評価した上で、「拓真選手が、終盤にかけて明確にポイントを取った」と明言。京口氏の採点は、116－111で井上勝利だったという。

7回にダウンを奪いながらも、またも井上に屈した那須川。なぜ勝てなかったのか。京口氏は、独自の視点で那須川の敗因に言及した。

「試合を見ていて思ったのが、拓真選手のヘッドスリップ。これに対する対応が、天心選手はできなかった。これが敗因かな。拓真選手のヘッドスリップはすごく速く、絶妙なタイミングでする。そのディフェンスのうまさが際立った。このヘッドスリップをさせないような引き出しがあったら、展開は変わっていたかもしれない。『たられば』になるけど、拓真選手の強いボクシングが光った」

スポーツ紙の報道によると、那須川は試合後、採点に関して「わかんないことだらけ。どうしたらポイント取れるかも分かんないし」などと語ったという。井上のプロ戦績は23勝（5KO）2敗。那須川は8勝（3KO）2敗。