「踊る大捜査線」シリーズ、復活上映決定 映画4作を4Kデジタルリマスター化
【モデルプレス＝2026/09/29】『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』のヒットを記念し、「踊る」シリーズの歴代劇場公開作がスクリーンに復活する特別企画「踊る」シアターの開催が決定した。
【写真】織田裕二「踊る大捜査線」撮影現場への豪華差し入れ
1997年の連続ドラマ開始以来、数多くの熱狂的なファンを生み出し、日本中に“踊る”ブームを巻き起こした「踊る大捜査線」。これまでに公開された映画シリーズ8作品の累計動員数は3,863万人、累計興行収入は524.1億円。映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年）は、興行収入173.5億円を記録し、22年間という長い間、邦画実写の金字塔として輝き続けた。
そして、先日9月18日（金）、日本を代表する唯一無二の超大作が、14年ぶりにスクリーンに帰ってきた。最新作の舞台は、世界有数の巨大都市（メトロポリス）・東京。警視庁の捜査一課に着任した主人公・青島俊作に、史上最悪クラスの難事件が次々に押し寄せる。「NEXT． EVOLUTION． WORLD．」が示す通り、個性豊かな仲間とともに、青島俊作の新たな物語が始まる。
10月2日（金）から11月5日（木）までの5週間、全国5都市のTOHOシネマズにて、『踊る大捜査線』の映画シリーズ全4作が、4Kデジタルリマスター化されて復活上映。そして最終週には、同じく4Kデジタルリマスター化された『交渉人 真下正義』『容疑者 室井慎次』と、記憶に新しい『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』の日替わり上映も決定した。
さらに、開幕日となる10月2日（金）のTOHOシネマズ 新宿では、シリーズの生みの親である亀山千広プロデューサーと、明石幸男役の赤ペン瀧川が登壇する舞台挨拶も開催する予定だ。（modelpress編集部）
★上映劇場：TOHOシネマズ 新宿、TOHOシネマズ すすきの、TOHOシネマズ 名古屋栄、TOHOシネマズ なんば、TOHOシネマズ ららぽーと福岡
★上映作品スケジュール
【1週目】10／2（金）～10／8（木）
『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間！』4Kデジタルリマスター版
【2週目】10／9（金）～10／15（木）
『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』4Kデジタルリマスター版
【3週目】10／16（金）～10／22（木）
『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！』4Kデジタルリマスター版
【4週目】10／23（金）～10／29（木）
『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』4Kデジタルリマスター版
【5週目】10／30（金）～11／5（木）
『交渉人 真下正義』4Kデジタルリマスター版、『容疑者 室井慎次』4Kデジタルリマスター版、『室井慎次 敗れざる者』、『室井慎次 生き続ける者』を日替わり上映
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【写真】織田裕二「踊る大捜査線」撮影現場への豪華差し入れ
◆映画「踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！」
1997年の連続ドラマ開始以来、数多くの熱狂的なファンを生み出し、日本中に“踊る”ブームを巻き起こした「踊る大捜査線」。これまでに公開された映画シリーズ8作品の累計動員数は3,863万人、累計興行収入は524.1億円。映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年）は、興行収入173.5億円を記録し、22年間という長い間、邦画実写の金字塔として輝き続けた。
◆「踊る大捜査線」シリーズ、復活上映
10月2日（金）から11月5日（木）までの5週間、全国5都市のTOHOシネマズにて、『踊る大捜査線』の映画シリーズ全4作が、4Kデジタルリマスター化されて復活上映。そして最終週には、同じく4Kデジタルリマスター化された『交渉人 真下正義』『容疑者 室井慎次』と、記憶に新しい『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』の日替わり上映も決定した。
さらに、開幕日となる10月2日（金）のTOHOシネマズ 新宿では、シリーズの生みの親である亀山千広プロデューサーと、明石幸男役の赤ペン瀧川が登壇する舞台挨拶も開催する予定だ。（modelpress編集部）
◆復活上映詳細
★上映劇場：TOHOシネマズ 新宿、TOHOシネマズ すすきの、TOHOシネマズ 名古屋栄、TOHOシネマズ なんば、TOHOシネマズ ららぽーと福岡
★上映作品スケジュール
【1週目】10／2（金）～10／8（木）
『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間！』4Kデジタルリマスター版
【2週目】10／9（金）～10／15（木）
『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』4Kデジタルリマスター版
【3週目】10／16（金）～10／22（木）
『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！』4Kデジタルリマスター版
【4週目】10／23（金）～10／29（木）
『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』4Kデジタルリマスター版
【5週目】10／30（金）～11／5（木）
『交渉人 真下正義』4Kデジタルリマスター版、『容疑者 室井慎次』4Kデジタルリマスター版、『室井慎次 敗れざる者』、『室井慎次 生き続ける者』を日替わり上映
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