車道の端でカラスに怯える子猫。少しずつ心を開いていく姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は10万回を超え「小さな命を守ってくれてありがとうございます」「良い人たちに救われて幸せ猫ちゃんです」「ママとはぐれて寂しくて心細かったね」といったコメントが集まっています。

【動画：カラスに襲われ、車道の端でうずくまっていた子猫…保護されて『少しずつ変わっていく様子』】

カラスに襲われていた子猫の保護

YouTubeアカウント「日の家ちゃんねる」に投稿されたのは、子猫を保護したときの様子です。ママさんの元に「子猫が道路でカラスに襲われている」と連絡が入ったそうです。現場に向かうと、車道の端に子猫がうずくまっていたといいます。「カラスに突っつかれたの？」と声をかけると、子猫は「ニャーッ」と振り絞るように返事をしてくれたそうです。

先住猫との出会い

動物病院で診てもらったところ、生後1ヵ月半くらいの男の子で、けがはなかったそうです。子猫は「ひじき」くんという名前をつけてもらったのだそう。終始緊張した表情だったひじきくんでしたが、おやつを出されると、よほどおいしかったのか、鳴きながら食べてくれたといいます。

そんな中、ひじきくんが先住猫さんの姿を柵越しに見つけると、母猫だと思ったのか鳴きながら駆け寄ったのだそう。母猫を呼ぶようにたくさん鳴いていたそうです。母猫と思って駆け寄った先住猫の「のんのん」くんとは、とても仲良くなったといいます。

あたらしいおうちへ

当初はひじきくんが家族の一員になると考えていた投稿者さんですが、ひじきくんの里親希望の方が現れたそうです。ひじきくんの将来のことを考え、投稿者さんは里親さんのもとに送り出す決意をしたのだそう。

ひじきくんは新しいおうちでも、リラックスして過ごすことができていたそうです。発見してくれた人や投稿者さん家族、里親さんとたくさんの方に優しく見守られて幸せを手に入れたひじきくんでした。

動画には「いっぱい食べて、いっぱい遊んで、いっぱい甘えて元気に成長しますように」「甘えん坊さんで今にこの子もきっと可愛い子に成長してくれるでしょうね」「まだまだお母ちゃんのぬくもりが恋しいよね、甘えたいよね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「日の家ちゃんねる」では、投稿者さんの愛猫たちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「日の家ちゃんねる」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。