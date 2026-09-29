次課長・河本と交際宣言の17歳下美女、2ショットで誕生日報告「最高すぎる」の声
お笑いコンビ・次長課長・河本準一の新恋人と報じられたタレントの礒部希帆が28日、自身のInstagramを更新し、河本に誕生日を祝われたことを報告。仲睦まじい2ショットを公開した。
【写真】次課長・河本と交際宣言の17歳下美女が「スタイル抜群」 水着姿に驚がく
磯部は自身のInstagramで「えーっと、今年の4月からお付き合いさせてもらってます！」と、河本の持ちギャグ「お前に食わせるタンメンはねえ」のポーズとともに堂々交際宣言していた。
この日、35歳の誕生日を迎えた磯部は「人生で1番幸せな誕生日！ ありがとう」とつづり、河本に祝われている様子を公開。河本と言えば先日、膵臓（すいぞう）の不調による急性すい炎などの悪化で緊急入院し、一時休養することを発表したばかりだが、最愛の人の誕生日は祝ったようで、磯部は「キホへ ジジィより」と記された手紙も公開している。
コメント欄には祝福の声が殺到したほか「2人一緒の写真や きほちゃんおめーーー！」「最高すぎる」「おぉ！2ショット 希帆ちゃんおめでとーっ」「良い写真」といった声のほか「早く良くなってほしい」と河本の回復を願う声も寄せられている。
■礒部希帆（いそべ・きほ）
1991年9月28日生まれの35歳。10代よりグラビアを中心に活動を開始。ダンスボーカルユニットAppleTaleとしても活動していたが、2011年3月に脱退し、所属していた事務所も退所。その後、2016年2月に親友である重盛さと美に声をかけられて芸能界に復帰し、ガールズユニット「LLS」のメンバーとして再デビューした。
最近では、今年離婚を発表したお笑いコンビ・次長課長・河本準一の新恋人と報じられ、事務所も認めた。先日には、自身のアカウントで河本の顔写真が写ったスマホを掲げ「じゅんちゃんI love you～」とつづるなど、オープンな交際を続けている。
引用：「礒部希帆」instagram（@k_i_h_o_）
【写真】次課長・河本と交際宣言の17歳下美女が「スタイル抜群」 水着姿に驚がく
磯部は自身のInstagramで「えーっと、今年の4月からお付き合いさせてもらってます！」と、河本の持ちギャグ「お前に食わせるタンメンはねえ」のポーズとともに堂々交際宣言していた。
コメント欄には祝福の声が殺到したほか「2人一緒の写真や きほちゃんおめーーー！」「最高すぎる」「おぉ！2ショット 希帆ちゃんおめでとーっ」「良い写真」といった声のほか「早く良くなってほしい」と河本の回復を願う声も寄せられている。
■礒部希帆（いそべ・きほ）
1991年9月28日生まれの35歳。10代よりグラビアを中心に活動を開始。ダンスボーカルユニットAppleTaleとしても活動していたが、2011年3月に脱退し、所属していた事務所も退所。その後、2016年2月に親友である重盛さと美に声をかけられて芸能界に復帰し、ガールズユニット「LLS」のメンバーとして再デビューした。
最近では、今年離婚を発表したお笑いコンビ・次長課長・河本準一の新恋人と報じられ、事務所も認めた。先日には、自身のアカウントで河本の顔写真が写ったスマホを掲げ「じゅんちゃんI love you～」とつづるなど、オープンな交際を続けている。
引用：「礒部希帆」instagram（@k_i_h_o_）