【キッチン収納】全部出します！57平米5人暮らしの食器棚から冷蔵庫まで「結構入ってるでしょ」
YouTubeチャンネル「みみ先生 | 57㎡5人暮らし 暮らし研究所」が「57㎡5人暮らし｜キッチン収納、全部出します。」を公開した。
動画では、57平米で5人暮らしをするみみ先生が、キッチンの収納アイテムから冷蔵庫の中身までをすべて取り出し、リアルな収納事情を紹介している。
動画の前半では、シンク下やコンロ下の引き出しに収められているアイテムをすべて取り出して公開。
シンク下には掃除用具や洗剤のストックのほか、ボウルが11個、ザルが7個も収納されている。
コンロ下からは11個もの鍋が登場し、これらは料理を担当するパパ専用だという。
自身は使わないものの、「捨てないで残すっていう、優しさですね（笑）」と語った。
続いて、食器棚のアイテムをテーブルにすべて並べると、120センチ幅の机がいっぱいになるほどの量に。
コップ15個、お皿119枚の合計134個もの食器が並んだ。
定食風に1人分ずつ盛り付ける自身に対し、パパは大皿料理を取り分けるスタイルだという。
「大皿をどーんどーんと出して、取り皿をいっぱい出す家なので、種類が別なんです」と、食器を減らせない理由を説明した。
動画の後半では、13年愛用しているという350Lの冷蔵庫の中身を紹介。
2～3人家族用サイズの冷蔵庫だが、中段には作り置きや朝ごはんセットをまとめたトレイ、冷凍庫にはお米のストックや小分けにされた肉などが無駄なく収められている。
最後にキッチン全体の収納を振り返り、「結構入ってるでしょ。意外とミニマリストじゃないんですよ」と語った。
5人暮らしならではのリアルな物の量と、限られたスペースを有効活用する収納の工夫は、日々の家事の参考になりそうだ。
キッチンの整理整頓に悩んでいる人は、一度持ち物をすべて出して見直してみてはいかがだろうか。
動画では、57平米で5人暮らしをするみみ先生が、キッチンの収納アイテムから冷蔵庫の中身までをすべて取り出し、リアルな収納事情を紹介している。
動画の前半では、シンク下やコンロ下の引き出しに収められているアイテムをすべて取り出して公開。
シンク下には掃除用具や洗剤のストックのほか、ボウルが11個、ザルが7個も収納されている。
コンロ下からは11個もの鍋が登場し、これらは料理を担当するパパ専用だという。
自身は使わないものの、「捨てないで残すっていう、優しさですね（笑）」と語った。
続いて、食器棚のアイテムをテーブルにすべて並べると、120センチ幅の机がいっぱいになるほどの量に。
コップ15個、お皿119枚の合計134個もの食器が並んだ。
定食風に1人分ずつ盛り付ける自身に対し、パパは大皿料理を取り分けるスタイルだという。
「大皿をどーんどーんと出して、取り皿をいっぱい出す家なので、種類が別なんです」と、食器を減らせない理由を説明した。
動画の後半では、13年愛用しているという350Lの冷蔵庫の中身を紹介。
2～3人家族用サイズの冷蔵庫だが、中段には作り置きや朝ごはんセットをまとめたトレイ、冷凍庫にはお米のストックや小分けにされた肉などが無駄なく収められている。
最後にキッチン全体の収納を振り返り、「結構入ってるでしょ。意外とミニマリストじゃないんですよ」と語った。
5人暮らしならではのリアルな物の量と、限られたスペースを有効活用する収納の工夫は、日々の家事の参考になりそうだ。
キッチンの整理整頓に悩んでいる人は、一度持ち物をすべて出して見直してみてはいかがだろうか。
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子育てが一番大変な時期でも、母親が潰れない暮らしを研究しています。 東京都内57㎡のアパートで家族5人暮らし。 家事代行・整理収納の現場で500件以上の家を見てきました。 狭くても、受験中でも、不登校でも、母親が全部抱え込まなくても回る仕組みを発信しています。 Twitter @mimi_katazuke3
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