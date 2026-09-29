片付けが苦手だった私が、散らかった家から抜け出した4つのこと

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子育てが一番大変な時期でも、母親が潰れない暮らしを研究しています。 東京都内57㎡のアパートで家族5人暮らし。 家事代行・整理収納の現場で500件以上の家を見てきました。 狭くても、受験中でも、不登校でも、母親が全部抱え込まなくても回る仕組みを発信しています。 Twitter @mimi_katazuke3