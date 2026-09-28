「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物の「エトミデート」を巡り、9月25日、カープの矢野雅哉選手と前川誠太選手が書類送検されました。



自宅で指定薬物「エトミデート」を使用したとして、有罪判決を受けたカープの羽月隆太郎元選手。傍聴席でカープファンが見つめる中、裁判で語ったのが…



■裁判の再現

「周囲に吸っているカープ選手がいた」





執行猶予付きの有罪判決を受けた直後、SNSのライブ配信でも次のように語っていました。■カープ 羽月 隆太郎 元選手「カープ選手は、私を含め6人が同じ人物から購入していました」捜査関係者によると、複数の選手に対し尿検査を行いましたが、使用などを裏付けるものはありませんでした。しかし2026年7月、球団は、矢野雅哉選手と前川誠太選手の自宅で広島県警が家宅捜索を行ったと発表。矢野選手を巡っては、羽月元選手にエトミデートを譲り渡したとして逮捕・起訴された、売人の自営業の男(38)との写真が週刊誌に掲載されました。9月16日に行われた男の裁判では…■裁判の再現検察「第三者へ譲渡していたようなやりとりがありましたが、第三者には渡したことはないということですか」男「そうですね」男は他の人物への譲り渡しについて否定しましたが、9月25日、矢野選手はエトミデートを譲り受けたとして、前川選手は所持したとして医薬品医療機器法違反の疑いで書類送検されました。カープファンは…■70代夫婦「こういうことは、やっぱりはっきりしてもらいたい。やっぱりファンもね、一生懸命応援してるんだから」■20代大学生「やってしまったんならしっかり謝罪するとか、やってないならやってないと。素直なコメントを聞きたいと個人的には思います」矢野選手の代理人弁護士は、書類送検の報道に対しコメントを出しました。■代理人弁護士「本件については、今後検察庁において確認されたうえ、矢野選手に対して起訴等の刑事処分がなされる見込みはないと考えております。プロ野球選手としての自覚を持ち、交友関係および日常の行動には十分に注意をするべきであると、改めて反省しております。今後も野球選手として練習に励み、期待される役割を果たすことで、皆様の信頼を回復していくほかないと考えております。どうかご理解くださいますようお願い申し上げます」【2026年9月28日 放送】