壱胡の存在が心を閉ざした栗白を変えていく

公園時代、栗白に守られていた当時の様子

療養部屋に侵入し、育ての親である栗白と運命の対面

【衝撃】片付け直前の捕獲器に自ら入った見知らぬ白猫、家で保護した夜のまさかの結末

【猫ドラマ】10年生き抜いた元野良猫、実の兄弟と7年半ぶりの再会を果たすもまさかの結末

【…猫？】鳴き声が怪鳥音！？メス猫の前ではクールを装う茶トラ猫のギャップが面白すぎる

チャンネル情報

縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos