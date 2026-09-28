「尊すぎる」心を閉ざした女王猫を救った、心優しきからあげ猫の行動に感動の嵐
YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、『心優しきからあげ猫、女王猫の心を開く』と題した動画を公開しました。動画では、保護されて間もない茶トラ猫の壱胡が、周囲の猫たちと関わり合いながら、心を閉ざしていた別の保護猫に変化をもたらす心温まる軌跡が収められています。
10年間も過酷な街で生き抜き、世話人たちの手によって保護された茶トラ猫の壱胡。家猫となって半月が経った頃、実の兄弟と対面したことで情緒不安定に陥ってしまいます。そんな彼に平穏をもたらしたのは、心臓病で療養中の黒猫・黒慧でした。普段は独特な鳴き声で騒ぐ壱胡ですが、黒慧の前では「ダンディになる」と驚きの変化を披露。自らの猫用ドームを譲るなど、その「からあげのコロモは優しさでできていた」と称されるほどの心優しい一面を見せます。
その後、壱胡は別の療養部屋へ入り込み、因縁の深いメス猫・栗白と対面を果たします。栗白は2017年に保護されて以来、不運が重なり心を閉ざしていた女王猫。しかし、実は彼女こそが壱胡たち茶トラ兄弟の育ての親であり、彼らが公園で生き延びるために欠かせない存在でした。かつての恩人との再会にも威嚇することなく、お互いを理解したかのような穏やかな空気を漂わせます。
この運命的な対面を境に、引きこもりがちだった栗白に劇的な変化が訪れます。壱胡の鳴き声に誘われるように自ら部屋の外へ出て、安心した様子で食事をとるようになりました。一匹の心優しき保護猫の存在が、心を閉ざしていた猫たちを少しずつ変えていく、感動と癒やしに満ちたストーリーとなっています。
10年間も過酷な街で生き抜き、世話人たちの手によって保護された茶トラ猫の壱胡。家猫となって半月が経った頃、実の兄弟と対面したことで情緒不安定に陥ってしまいます。そんな彼に平穏をもたらしたのは、心臓病で療養中の黒猫・黒慧でした。普段は独特な鳴き声で騒ぐ壱胡ですが、黒慧の前では「ダンディになる」と驚きの変化を披露。自らの猫用ドームを譲るなど、その「からあげのコロモは優しさでできていた」と称されるほどの心優しい一面を見せます。
その後、壱胡は別の療養部屋へ入り込み、因縁の深いメス猫・栗白と対面を果たします。栗白は2017年に保護されて以来、不運が重なり心を閉ざしていた女王猫。しかし、実は彼女こそが壱胡たち茶トラ兄弟の育ての親であり、彼らが公園で生き延びるために欠かせない存在でした。かつての恩人との再会にも威嚇することなく、お互いを理解したかのような穏やかな空気を漂わせます。
この運命的な対面を境に、引きこもりがちだった栗白に劇的な変化が訪れます。壱胡の鳴き声に誘われるように自ら部屋の外へ出て、安心した様子で食事をとるようになりました。一匹の心優しき保護猫の存在が、心を閉ざしていた猫たちを少しずつ変えていく、感動と癒やしに満ちたストーリーとなっています。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos
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