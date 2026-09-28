洋酒チョコ「ラミー」「バッカス」を冬季限定で発売【ロッテ】

ロッテは10月6日、洋酒チョコレートの「ラミー」「バッカス」を冬季限定で発売する。

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◆ラミー

3本入、想定小売価格356円前後(税込)

アルコール分3.7%

1965年発売のロングセラー商品。

みずみずしい特製ラムレーズンと生チョコレートをとじ込めた絶妙のハーモニーが楽しめる、香り豊かな大人の本格洋酒チョコレート。

ラミーのこだわりである「ラムレーズン」のレーズンには、ふくよかでみずみずしい「サルタナレーズン」を使用している。開発当初はラミーのレーズンの種類を決めるだけにも1年かけたという。こだわりのレーズンは毎年ラミーに合うように仕込んでいる。

◆バッカス

10粒入、想定小売価格356円前後(税込)

アルコール分3.2%

1964年発売のロングセラー商品。

ブランデーの中でも高級な芳醇な風味を誇るコニャックを、口どけまろやかなミルクチョコレートで包んだ、一粒タイプの大人の本格洋酒チョコレート。

使用しているブランデーは、1種ではなく、複数の種類をブレンドし、チョコレートに合わせるのに最適を目指した香りや味わいになるオリジナルのブランデーを作っている。

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〈ラミバ解禁記念 Xプレゼントキャンペーン〉

ラミー･バッカスの解禁を記念し、お口の恋人公式Xアカウントで、フォロー&リポストキャンペーンを実施する。

【応募期間】

2026年10月6日10:00～10月12日23:59まで

【応募方法】

〈1〉お口の恋人ロッテ 公式Xアカウント「@lotte_koibito」をフォロー。

〈2〉応募期間中に、公式アカウントで配信されるキャンペーンの対象投稿をリポスト。

※「#ラミバ解禁」をつけて引用ポストし、「ラミバ愛」を語ると当選確率が2倍にアップする。

【賞品】

抽選で100人にラミー5個セットをプレゼント。

〈ラミープレミアムテリーヌが当たるキャンペーン〉

2025年、ラミー発売60周年を記念して発売した「ラミープレミアムテリーヌ」が当たるキャンペーン実施する。

「ラミープレミアムテリーヌ」には、ラミーにも使用している特製ラムレーズンを「ラミーテリーヌ」の2倍量使い、内容量を約110%としながらも、値段は据え置きとした。一口で口いっぱいに広がる芳醇なラム酒の香りと、カカオの奥深い味わいが楽しめる。

【応募期間】

第1期:2026年10月6日0:00～2027年1月15日23:59

第2期:2027年1月16日0:00～2027年4月30日23:59

【賞品】

「ラミープレミアムテリーヌ1個」計100人(各期につき50人)

【応募条件】

対象の商品を2品以上購入したレシートを撮影して、特設サイトから応募。(2個購入で1口応募可能)

※応募にはロッテ公式オンラインモールの会員登録およびメールマガジンの登録が必須となる。

【対象商品】(9月28日時点)

10月6日発売 の「ラミー」「バッカス」のほか、今後新発売の洋酒チョコレートも順次対象となる。