「部屋が血の海だし」元静岡県警の強行犯刑事が明かす生々しい事件現場のリアル
YouTubeチャンネル「警察官辞めたch」が、「元静岡県警強行犯刑事にインタビュー #shorts」と題したショート動画を公開した。平成25年から12年間にわたり警察官を務めた元刑事が、自身が担当した凶悪事件の生々しい現場や、警察官としてのキャリアに対する当時の心境を赤裸々に語っている。
動画の冒頭、元刑事は「平成25年に警察官拝命をして、12年間勤めました」と自身の経歴を真っ直ぐな視線で紹介。在職中は、殺人や強制わいせつ、強姦などの「凶悪事件を扱っていた」と、強行犯刑事としての過酷な日々を振り返る。
話題は、実際に担当したという凄惨な事件現場のエピソードへ。スナックのママを客が包丁で殺害しようとした未遂事件について、「ママの腸がもう出ちゃってるというか、刺された後で」と当時の凄まじい状況を描写した。さらに「部屋、血の海だし」と語り、「この血ってどっから来てるんだろうってなんかこう辿ってったら、もう1人女性の方がいて」と、事件現場特有の生々しい緊張感が伝わる記憶を明かしている。
動画の終盤では、自身の警察官としてのキャリアパスについても言及。「このままずっとやってけば、署長まではこのままだったら多分、キャリア歩めば行けるなっていうのがあった」と、将来の展望が明確に見えていた当時の率直な心境を吐露した。12年間にわたる壮絶な警察人生のリアルと、その先に見据えていた人生の岐路が垣間見えるショート動画となっている。なお、インタビューの全貌は同チャンネルの本編動画で公開されている。
動画の冒頭、元刑事は「平成25年に警察官拝命をして、12年間勤めました」と自身の経歴を真っ直ぐな視線で紹介。在職中は、殺人や強制わいせつ、強姦などの「凶悪事件を扱っていた」と、強行犯刑事としての過酷な日々を振り返る。
話題は、実際に担当したという凄惨な事件現場のエピソードへ。スナックのママを客が包丁で殺害しようとした未遂事件について、「ママの腸がもう出ちゃってるというか、刺された後で」と当時の凄まじい状況を描写した。さらに「部屋、血の海だし」と語り、「この血ってどっから来てるんだろうってなんかこう辿ってったら、もう1人女性の方がいて」と、事件現場特有の生々しい緊張感が伝わる記憶を明かしている。
動画の終盤では、自身の警察官としてのキャリアパスについても言及。「このままずっとやってけば、署長まではこのままだったら多分、キャリア歩めば行けるなっていうのがあった」と、将来の展望が明確に見えていた当時の率直な心境を吐露した。12年間にわたる壮絶な警察人生のリアルと、その先に見据えていた人生の岐路が垣間見えるショート動画となっている。なお、インタビューの全貌は同チャンネルの本編動画で公開されている。
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