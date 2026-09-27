リーグ３連覇を達成したソフトバンクが２７日のオリックス戦（みずほペイペイ）に１２-５で大勝。先発全員の２１安打で今季の本拠地最終戦を５連勝で締めくくった。

初回に近藤が自身初となる３０号２ランを放って先制。今季限りで現役を引退する中村晃内野手（３６）も右中間二塁打を放ち、山本祐の適時内野安打で３点目を奪った。その後も山本祐の４号２ランなどで得点を重ねた。

７回には中村晃と２００７年高校生ドラフトでソフトバンクに同期入団したオリックス・岩嵜の対戦が実現。一死一、二塁で岩嵜が３球すべて直球で勝負し、中村晃は捕邪飛に倒れた。対戦後には２人が握手を交わし、笑顔で抱き合った。

その直後には今宮が２号３ラン。この日４安打と大暴れし「この試合は晃さんからもらったチャンスだと思っていました」と振り返った。先発の大津は５回５安打３失点で１２勝目を挙げ、プロ４年目で初の規定投球回にも到達した。

試合後の本拠地最終戦セレモニーでは、小久保裕紀監督（５４）が「おかげさまで福岡移転後初となる６０年ぶりのリーグ３連覇を達成することができました。ホークスの歴史に新たな１ページを加えることができ、大変光栄に思います」とファンに報告した。

開幕から波に乗れず、一時は借金２まで落ち込んだ今季。その中で指揮官は、５月２４日の「王貞治レガシーデー」で４点差を逆転した一戦を「あの試合は分岐点だったと言える、そんな試合だったと思います」と振り返った。

レギュラーシーズンは残り４試合。「２位とのゲーム差は１０。それを意識して戦います」とした上で、１０月１４日から本拠地で行われるクライマックスシリーズ・ファイナルステージへ「最高の状態で臨めるよう、しっかり準備したいと思います」と言葉に力を込めた。