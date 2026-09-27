大谷翔平がMLBのユニホーム売上で4年連続1位

メジャーリーグ機構（MLB）と選手会は25日（日本時間26日）、「MLBショップ」などにおける今季のユニホーム売上ランキングを発表し、ドジャースの大谷翔平投手が4年連続で1位に輝いた。日本時間の早朝に駆け巡った前例のない快挙に対し、米国ファンから絶賛の声が殺到している。

MLBによると、売上追跡が開始された2010年以降、4年連続で首位を守り続けた選手は大谷が史上初となる。2位にヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手、3位にカブスのピート・クロウ＝アームストロング外野手が続き、日本勢ではドジャースの山本由伸投手が9位、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が20位にランクインした。

エンゼルス時代から圧倒的な人気を誇っていた大谷だが、名門ドジャース移籍後はその勢いがさらに加速。グラウンドでの圧倒的なパフォーマンスのみならず、フォーブス誌の調査によるグラウンド外収入で全アスリート1位に立つなど、野球界の枠を超えた世界的なアイコンとして前例のない経済効果を生み出し続けている。

発表を受け、米国ファンからは「やっぱりオオタニが球界の世界的な顔だね」「ゴートタニ」「何の驚きもないよ。オオタニこそが野球というスポーツの世界的スーパースターだ」「まさに史上最高」「世界で一番カッコいいユニホームだね」「文句なしの史上最高！」「ショウヘイ・オオタニの人気と経済効果はまさに圧倒的」と称賛のコメントが相次いだ。（Full-Count編集部）