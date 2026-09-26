◇愛知・名古屋アジア大会第8日eスポーツ（2026年9月26日 愛知県国際展示場）

eスポーツ競技「ぷよぷよ」部門で日本選手団最年少の小学5年、「ゆうき」こと栗原悠輝（11＝東京ヴェルディ）が大会史上最年少記録の快挙となる金メダルを獲得した。

決勝では栗原と同じグループステージA組を2位で通過したカン・ドンシン（韓国）との対戦。1ラウンド目で先制を許すも続く2ラウンド目で16連鎖を食らわせた栗原。5ラウンド目にはカンが全消しし、追い詰められたが土壇場で全て返してラウンド奪取。互いに巧みな連鎖で攻防を繰り広げるも10ー2で抑え優勝を決めた。

表彰台に上がり金メダルを受け取ると少し頬を緩ませてお辞儀。フォトセッションでは銀メダルのカン・ドンシン（韓国）、銅メダルのタナラック・ウォンキティクン（タイ）、郭子昂（台湾）と並んで誇らしげな表情を浮かべた。

取材に対し栗原は首から下げた金メダルに「金、めっちゃきれいで…。めっちゃうれしいです」と満足げ。「ぬいぐるみ（公式マスコット）もめっちゃかわいくて。本当にうれしいです」とコメントした。また勝因については「運も良かったですし、けっこう調子も良かった。それが勝因です。」と振り返った。

◇栗原 悠輝（くりはら・ゆうき）2015年（平27）6月18日生まれ、東京都文京区出身の11歳。登録名は「ゆうき」。小1から本格的にぷよぷよを始める。全国都道府県対抗eスポーツ選手権で史上初の「小学生の部」「オープン参加の部」両部門制覇を達成。東京ヴェルディeスポーツ所属。千代田線が好きで将来の夢は「電車の運転士」。通う塾の先生にも憧れ、「塾の先生」とも迷う。趣味は卓球、天然石集め。