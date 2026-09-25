病院のトイレ清掃、個室をノックしても返事なし、ドアを開けた結果 → 患者が逆ギレ「お前の会社はどんな教育してるんだ！」

トラブルや事故が起きないために、しっかり手順を踏んでいても、相手のせいで無意味になることがある。投稿を寄せた50代女性は、病院で清掃の仕事をしている。各病室にはトイレが設置されているが、よく鍵をかけずに利用している患者がいるという。

トイレで倒れたときのことを想定して看護師から「カギをかけずにトイレしてください」と言われている患者もいるといい、女性は清掃時は次のような流れで作業している。

「トイレ清掃に入る時は『トイレ清掃に入ります』と声をかけ、トイレのドアをノックし返事がなければトイレに誰もいないと判断し清掃に入るという手順です」

「個室でカギなんか、かけるわけ無いだろ！」

しかし、手順通りに進めても患者が入っていることがあるという。ほとんどの人は「スイマセン」と言うそうだが、上から目線の患者は怒り出すそうだ。女性は過去に、こんな怒鳴られ方をしたことがある。

「4人部屋じゃないんだ！ 個室でカギなんか、かけるわけ無いだろ！ お前の会社はどんな教育してるんだ！」

鍵をかけずノックにも返事をしない患者に対し、女性は「お前こそ、どんな教育受けてきたんだよ」と思うものの、会社は「患者さんに口答えするな」と言うスタンスのため社員を守ってくれないという。女性は「会社もクレーマーも最低です」と切り捨てている。せめて、ノックをしたら返事はしてほしいところだ。

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