山﨑賢人×松下洸平『殺人の門』主題歌はローリング・ストーンズ！ 新曲の邦画起用は初
俳優の山﨑賢人と松下洸平がダブル主演する映画『殺人の門』（2027年2月19日公開）の主題歌が、ザ・ローリング・ストーンズの新曲「バック・イン・ユア・ライフ」に決定した。同バンドの新譜楽曲が邦画の主題歌に起用されるのは、今回が初めてとなる。
【動画】映画『殺人の門』特報映像
本作は、今年7月に亡くなった東野圭吾さんの同名小説を、舞台を令和に移して映画化したダークミステリー。人の良さにつけ込まれ、人生を狂わされ続ける男と、彼を救いながらも繰り返し裏切る“親友”との約30年にわたる関係を描く。友情が次第に殺意へと変わっていく中、「あのとき、あいつを殺しておけば」という思いを抱える主人公の人生を追う。
テレビドラマで親友役を演じたことをきっかけに、私生活でも親交を深めてきた山﨑と松下。本作では、これまでのイメージを覆す役柄で、互いに逃れられない、いびつな関係にある2人を演じる。
主題歌「バック・イン・ユア・ライフ」は、今年7月10日に発売されたザ・ローリング・ストーンズのアルバム『フォーリン・タングス』に収録されたロックバラード。ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、プロデューサーのアンドリュー・ワットが作詞・作曲を手がけた。
歌詞には「どうすればもう一度 君の人生に戻れるのか？ 友達を失うのは嫌だ 僕は君を笑わせようとしたし 君を泣かせようとした 僕たちの物語はこれで終わりなのか？」とあり、失われつつある友情を取り戻そうとする切実な思いが歌われている。幼少期からの友人で、衝突を重ねながら長年ともに活動してきたミックとキースの関係性が、劇中で描かれる30年にわたる友情とも重なる一曲となっている。
ザ・ローリング・ストーンズのメンバーからは、「この曲は友情について描かれている映画のストーリーにもすごく合っていると思うよ。主演のケントとコウヘイもこの曲を気に入ってくれたらうれしい」と、メッセージも到着（全文は下段に掲載）。
金井紘監督は、「世界中の誰もが知る、あのザ・ローリング・ストーンズに『殺人の門』の主題歌をお願いできるなんて、言葉にできない感動と敬意で胸がいっぱい」とコメント。
初めて楽曲を聴いた際には、「狂おしく交錯する倉持と田島の人生そのものが静かに目に浮かびました」といい、「『倉持って、田島って、一体なんだったんだろう--』。そんな思いを巡らせながら余韻に浸れる映画最後の5分間を、ザ・ローリング・ストーンズがプレゼントしてくれました」と明かしている。
原作小説は新装版の上下巻が角川文庫から発売中で、累計発行部数は130万部を突破している。
■ザ・ローリング・ストーンズのコメント（全文）
やぁ！日本のみんな！新曲「バック・イン・ユア・ライフ」が映画『殺人の門（Gate of Murder）』の主題歌に選ばれてとてもうれしいよ、来年2月の上映が待ち遠しいね。アルバム「フォーリン・タングス」と合わせて聴いてほしいな。この曲は友情について描かれている映画のストーリーにもすごく合っていると思うよ。主演のケントとコウヘイもこの曲を気に入ってくれたら嬉しいよ。
■金井紘監督のコメント（全文）
世界中の誰もが知る、あのザ・ローリング・ストーンズに『殺人の門』の主題歌をお願いできるなんて、言葉にできない感動と敬意で胸がいっぱいです。初めて「バック・イン・ユア・ライフ」を聴いた時、狂おしく交錯する倉持と田島の人生そのものが静かに目に浮かびました。
「倉持って、田島って、一体なんだったんだろう--」
そんな思いを巡らせながら余韻に浸れる映画最後の5分間を、ザ・ローリング・ストーンズがプレゼントしてくれました。
ぜひ劇場で堪能していただけたらうれしいです。
【動画】映画『殺人の門』特報映像
本作は、今年7月に亡くなった東野圭吾さんの同名小説を、舞台を令和に移して映画化したダークミステリー。人の良さにつけ込まれ、人生を狂わされ続ける男と、彼を救いながらも繰り返し裏切る“親友”との約30年にわたる関係を描く。友情が次第に殺意へと変わっていく中、「あのとき、あいつを殺しておけば」という思いを抱える主人公の人生を追う。
主題歌「バック・イン・ユア・ライフ」は、今年7月10日に発売されたザ・ローリング・ストーンズのアルバム『フォーリン・タングス』に収録されたロックバラード。ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、プロデューサーのアンドリュー・ワットが作詞・作曲を手がけた。
歌詞には「どうすればもう一度 君の人生に戻れるのか？ 友達を失うのは嫌だ 僕は君を笑わせようとしたし 君を泣かせようとした 僕たちの物語はこれで終わりなのか？」とあり、失われつつある友情を取り戻そうとする切実な思いが歌われている。幼少期からの友人で、衝突を重ねながら長年ともに活動してきたミックとキースの関係性が、劇中で描かれる30年にわたる友情とも重なる一曲となっている。
ザ・ローリング・ストーンズのメンバーからは、「この曲は友情について描かれている映画のストーリーにもすごく合っていると思うよ。主演のケントとコウヘイもこの曲を気に入ってくれたらうれしい」と、メッセージも到着（全文は下段に掲載）。
金井紘監督は、「世界中の誰もが知る、あのザ・ローリング・ストーンズに『殺人の門』の主題歌をお願いできるなんて、言葉にできない感動と敬意で胸がいっぱい」とコメント。
初めて楽曲を聴いた際には、「狂おしく交錯する倉持と田島の人生そのものが静かに目に浮かびました」といい、「『倉持って、田島って、一体なんだったんだろう--』。そんな思いを巡らせながら余韻に浸れる映画最後の5分間を、ザ・ローリング・ストーンズがプレゼントしてくれました」と明かしている。
原作小説は新装版の上下巻が角川文庫から発売中で、累計発行部数は130万部を突破している。
■ザ・ローリング・ストーンズのコメント（全文）
やぁ！日本のみんな！新曲「バック・イン・ユア・ライフ」が映画『殺人の門（Gate of Murder）』の主題歌に選ばれてとてもうれしいよ、来年2月の上映が待ち遠しいね。アルバム「フォーリン・タングス」と合わせて聴いてほしいな。この曲は友情について描かれている映画のストーリーにもすごく合っていると思うよ。主演のケントとコウヘイもこの曲を気に入ってくれたら嬉しいよ。
■金井紘監督のコメント（全文）
世界中の誰もが知る、あのザ・ローリング・ストーンズに『殺人の門』の主題歌をお願いできるなんて、言葉にできない感動と敬意で胸がいっぱいです。初めて「バック・イン・ユア・ライフ」を聴いた時、狂おしく交錯する倉持と田島の人生そのものが静かに目に浮かびました。
「倉持って、田島って、一体なんだったんだろう--」
そんな思いを巡らせながら余韻に浸れる映画最後の5分間を、ザ・ローリング・ストーンズがプレゼントしてくれました。
ぜひ劇場で堪能していただけたらうれしいです。