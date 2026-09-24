93万以上再生され3.5万以上の「いいね」を集めているのは、子猫のときからは想像もつかないほど大きく成長した猫ちゃんの姿。投稿には、視聴者から「想像の範囲を軽く超えてきました」「こんなに立派になっちゃったんだね」と驚きのコメントが集まっています。

【動画：エアコン工事中に出会った小さな子猫を保護→1年後…想像以上に大きくなった『驚きの光景』】

工事中に姿を現した子猫

Instagramアカウント「日置将士」さんが投稿したのは、電気屋さんの店長をされている日置さんがエアコンの工事をしているときに出会ったという子猫の姿。ひょこっと現れたのは、大きな耳が可愛い、脚がしっかりした茶トラの子猫だったそうです。

パヤパヤの毛と青い目が特徴だったとのことで、まだ幼さを残していたそう。日置さんを見ても逃げ出したり威嚇したりせず、むしろ心地よさそうに触られていたといいます。とても人懐っこく、人間を警戒する様子は見られなかったとか。

初となる猫の保護

子猫はひとりぼっちだったため、日置さんは家族と相談して保護を決めたとのこと。とはいえ、日置さんはそれまで猫を飼ったことがなかったそうで、周囲の人にいろいろ聞きながら子猫との生活を始めたそうです。

初めての子猫との生活は大変なこともあったかと思いますが、「ちゃとらん」と名付けられた子猫はすくすく成長。ちゃとらんちゃんのおかげで、おうちの中もいっそう賑やかになったといいます。

予想外の大きさに成長

ちゃとらんちゃんは日置さんの娘さんとも仲良くなり、家族みんなから愛情をたっぷり注がれたとのこと。あまりにもたっぷり注がれすぎたのか、1年後には、ちゃとらんちゃんは想像以上に大きく成長したのだそうです。

なんと、日置さんが両手で抱えても頭とお尻が完全にはみ出すほどビッグサイズに…！ちょっとした中型犬くらいのサイズ感まで成長したそうです。日置さんは、出会った日の動画を見返すと「こんなに小さかったんだ」と感慨深くなるのだとか。

びっくりするほど大きく成長したちゃとらんちゃんには、「長毛だしノルウェージャンかメインクーンが入ってるのでは」「子猫が1年でライオンになりましたね～」などのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「日置将士」さんは、ちゃとらんちゃんの成長ぶりのほか、ご自身のトレーニングの様子や微笑ましい家族団らんの様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「日置将士」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。