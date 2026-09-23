テレビに映った食べ物へ近づき、画面を一生懸命ぺろぺろ…ドラマを見ていたサモエドのかわいらしい反応が、Instagramで注目を集めました。



【動画5秒】テレビに映った食べ物へ近づき…ペロペロ

「自分のために半分くれたと思ったこはく」



そんな言葉とともに動画を投稿したのは、「こはく」さん（@kohaku.118）です。



食べ物を半分に割った瞬間、テレビの前へ

動画に登場するのは、東海地方で暮らすサモエドの女の子「こはく」ちゃん。2021年11月8日生まれの4歳です。



この日、テレビに映っていたのは、松重豊さんが主人公・井之頭五郎を演じる人気ドラマ『孤独のグルメ』（テレ東系）。五郎が仕事の合間に立ち寄った店で、一人で食事を味わう姿を描いた作品です。



飼い主さんによると、こはくちゃんは普段、テレビにはあまり興味を示さないそうです。しかし、食べ物が次々と登場する番組だったからか、この日は珍しく画面をじっと見ていました。



なかでも強く反応したのが、松重さんが食べ物を半分に割った場面です。



「画面に映った食べ物を見てテレビに近づき、ぺろぺろし始めました」



食べ物が差し出されたと思ったのでしょうか。こはくちゃんはテレビの前に立ち、画面に映る食べ物を夢中でなめ始めました。



「そこからは出てこないよ！」

その様子は、まるで「自分にもくれる！」と期待しているかのよう。無邪気な反応を目の前で見た飼い主さんは、思わず笑ってしまったといいます。



「『そこからは出てこないよ！』とツッコミたくなりました（笑）」



残念ながら、いくら画面をなめても食べ物は出てきません。やがてそれが分かったこはくちゃんは、落ち込んだ様子を見せることもなく、何事もなかったかのように、いつも通り過ごしていたそうです。



本当に食べ物を半分もらえると思っていたのかは、こはくちゃんにしか分かりません。それでも、飼い主さんには「自分にくれた」と思っているように見えたといいます。



普段から食べられる部分を分けてもらっていた

こはくちゃんは食べることが大好きで、特に犬用のケーキや果物には目がありません。



普段、飼い主さんが食事をしているときには、こはくちゃんが食べられる部分を分けてあげることもあるそうです。そのため今回も、松重さんが食べ物を半分にする姿を見て、「半分は自分の分」と考えたのかもしれません。



動画には、「可愛い。そして切ない」「ママから本当のウマウマをもらってね」「こはくちゃんの気持ち分かる」「五郎さん、少し分けてあげて」「食べたいよね。おいしそうだもんね」など、多くの声が寄せられました。



飼い主さんは想像以上の反響に驚きながらも、「たくさん『癒やされた』『笑った』とコメントをいただき、少し平和な笑いをお届けできたかなぁとうれしくなりました」と話しています。



テレビの向こうから食べ物が出てくると信じたように、画面をぺろぺろしたこはくちゃん。その愛らしい勘違いは、多くの人に笑顔を届けました。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）