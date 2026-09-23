22日に日本代表に合流した久保。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　FIFAランキング17位の日本代表は９月24日、第三次森保ジャパンの初戦で、同20位のウルグアイ代表と国際親善試合を戦う。

　22日の練習後に取材に応じた久保建英は、対戦相手の印象についてこう語った。

「ワールドカップを２回獲っている割には、最近の国際大会ではあまり結果が出ないみたいなイメージがありますけど。（それでも）FIFAランキング的にあまり下がってないってことは、親善試合で結果出しているということだと思うので、そういったところでも気を抜かないように」

　25歳のレフティは「通算でも日本は負け越してるってさっきミーティングで言ってたんで、最近は負けてないですけど、いい試合ができればなと思います」と続けた。

　その南米の強豪は、レアル・マドリーに所属するキャプテンのフェデリコ・バルベルデが直近のマドリードダービーで負傷したため、日本戦の欠場が確実となった。
 
　その点について尋ねると、こう本音をこぼした。

「（ラ・リーガで何度も対戦し、）僕個人としてはもう飽きてるんで。めちゃくちゃいい選手なので。あんまりこんなこと言うとあれかもしれないですけど、いない方がこっちの勝率は上がるっていう、そのぐらいいい選手だとは思うので。怪我はすごく残念なことですけど。早く治してほしいなと思います」

　ちなみに、バルベルデを負傷させたのは、久保とマジョルカ時代に共闘し、親友でもある韓国代表MFのイ・ガンインのタックルだった。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

【動画】韓国至宝のタックルでウルグアイ主将の足首がぐにゃり

 