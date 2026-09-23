飼い主さんが大好物の『梨』を持っていることに気づいたポメラニアンさん。思った以上に全力で喜びの舞を披露してくれる光景が話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまう、可愛すぎるその光景は記事執筆時点で8万回を超えて表示されており、多くの絶賛が寄せられることとなりました。

【動画：『梨』を犬に見せてみた結果→思った以上に『喜びが爆発』して…愛おしすぎる光景】

犬に『梨』を見せてみた結果…

Xアカウント『@jMJyueA0pTUSuFI』に投稿されたのは、大好物を見つけたポメラニアンさんが見せてくれた行動。

この日、飼い主さんは某有名ブランドの『梨』を食べるために皮をむいてカットし、梨が大好物だという「こまち」ちゃんにも披露することにしたのだといいます。

思った以上に『全力で喜びの舞を披露する光景』が話題

飼い主さんが大好物の梨を持っていることに気づいたこまちちゃんは…瞳をキラキラと輝かせながら大喜びしたのだそう。

二足歩行で立ちながら、両手を揃えて『お願いのポーズ』を連発。

飼い主さんが持つ梨を中心にクルクルと回ってみせながら、まるで梨を崇めるかのように『喜びの舞』を披露してくれたというこまちちゃん。

まるでぬいぐるみが動いているかのようにも見える可愛い仕草、しかしその瞳は輝きながらも真剣そのもの。絶対に梨から視線を外すまいとする強い意思が伝わってくるほどだったそう。

大好物を前にしたこまちちゃんの無邪気な行動は、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「素晴らしい舞でございます」「ぐるぐる回ってるの可愛い」「別の生き物になってるｗ」「かわいい…尊い…かわいい」「絶対あげちゃう」などのコメントが寄せられています。

アジリティに挑戦するポメラニアンコンビ

こまちちゃんには、「てまり」ちゃんという素敵な相棒の存在があります。小さくぬいぐるみのような外見をしていながら、飼い主さんとともにアジリティスポーツにも挑戦されているのだそう。

ギャップあふれるこまちちゃん、てまりちゃんの活躍は日々多くのユーザーにドッグスポーツやポメラニアンの魅力を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@jMJyueA0pTUSuFI」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。