茂木健一郎「あまり気にしすぎないのが一番」健康論にズバリ断言
脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「あまり気にしすぎないのが、一番の健康法」を公開した。動画では、健康法に対する世間の過度なこだわりに疑問を呈し、「気にしすぎないこと」の重要性を提言している。
茂木氏は自身の健康法について、「歩くこと、走ること、あとよく寝ること」とシンプルに実践していると明かした。一方で、世の中には「健康マニア」と呼ばれる人々が存在し、食べてはいけないものや独自のルーティンに細かくこだわっている現状を指摘する。
そうした健康への過度な執着に対し、茂木氏は「細かく成りすぎちゃうと、そればかり気になってかえって不健康になる」と警鐘を鳴らす。健康法を守ること自体がストレスを生み、結果的に健康を損ねてしまうというパラドックスが存在すると語った。根本的な健康法としては、暴飲暴食を避けること、運動不足に気をつけること、ストレスをためないことに加え、自分のやりたいことに興味を持ち「生きがいを持つ」ことの重要性を挙げている。
その上で、「たまには楽しくてみんなで喋ってて睡眠不足になっちゃったよとか、あるいは夢中になって本読んでて部屋にいて運動不足になっちゃったよとか、食べすぎちゃったよとか、飲みすぎちゃったよってことがあってもいい」と語り、ストイックになりすぎない「いい加減さ」を推奨した。
最後には、人間関係に関しても言及。人との繋がりは大切であるものの、一人であることを気にしすぎるのは良くないとし、一人の時間も楽しむべきだとアドバイスを送った。そして「あまり気にしすぎないっていうのが一番の健康法」と結論づけ、心身のバランスを保つためのメッセージで動画を締めくくった。
茂木氏は自身の健康法について、「歩くこと、走ること、あとよく寝ること」とシンプルに実践していると明かした。一方で、世の中には「健康マニア」と呼ばれる人々が存在し、食べてはいけないものや独自のルーティンに細かくこだわっている現状を指摘する。
そうした健康への過度な執着に対し、茂木氏は「細かく成りすぎちゃうと、そればかり気になってかえって不健康になる」と警鐘を鳴らす。健康法を守ること自体がストレスを生み、結果的に健康を損ねてしまうというパラドックスが存在すると語った。根本的な健康法としては、暴飲暴食を避けること、運動不足に気をつけること、ストレスをためないことに加え、自分のやりたいことに興味を持ち「生きがいを持つ」ことの重要性を挙げている。
その上で、「たまには楽しくてみんなで喋ってて睡眠不足になっちゃったよとか、あるいは夢中になって本読んでて部屋にいて運動不足になっちゃったよとか、食べすぎちゃったよとか、飲みすぎちゃったよってことがあってもいい」と語り、ストイックになりすぎない「いい加減さ」を推奨した。
最後には、人間関係に関しても言及。人との繋がりは大切であるものの、一人であることを気にしすぎるのは良くないとし、一人の時間も楽しむべきだとアドバイスを送った。そして「あまり気にしすぎないっていうのが一番の健康法」と結論づけ、心身のバランスを保つためのメッセージで動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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