「おはようございます！ 5歳の弟が描いてくれました」



【写真】5歳児が描いたとは思えない！投稿主さんの弟が描いた兄猫のシィクくん

そんな言葉とともにXへ投稿された一枚の絵が5.2万もの「いいね」を獲得し、注目を集めています。



描かれているのは、ふさふさとした長い毛に包まれた一匹の猫。愛らしい顔立ちや毛色、ふっくらとした体のシルエットまで、モデルとなった猫の特徴を見事に捉えています。



背景には色とりどりの花や石垣も描かれ、鮮やかな色使いが印象的です。この力作を手がけたのは、なんと投稿者の5歳の弟さんでした。



投稿したのは、愛猫との暮らしを発信している「シィク / 猫アカ」さん（@sheik_norwegian）です。



母の色鉛筆画を見て「一緒に描きたい」

絵のモデルになったのは、ノルウェージャンフォレストキャットのシィクくん。現在6歳の男の子です。



弟さんは、もともとお絵描きが好きなのだそう。今回、シィクくんを描くきっかけになったのは、お母さんが色鉛筆で絵を描く姿でした。



「母が何日も何時間もかけて絵を描いているのを見て、一緒に描きたくなったみたいです！」



家族のそばで制作に取り組み、シィクくんの姿だけでなく、周囲を彩る花まで描き上げた弟さん。なかでも印象的なバラには、5歳の子どもらしい感性と、驚くほど大人びた発想が込められていました。



「『バラにしたらオシャレかなと思って！』と、本人は言っていました（笑）」



完成した絵を初めて見た家族からは、「めちゃくちゃ上手！」と驚きの声が上がったといいます。



「バラなんて普段描いていないのに、どうやって思いついたの？と、その想像力にびっくりしました」



シィクくんにも完成した作品を見せたところ、優しい目で眺めていたそうです。弟さんが心を込めて描いた絵は、現在、家族みんなの目に入るリビングに置かれています。



赤ちゃんだった弟をしっぽであやしていたシィクくん

実はシィクくんと弟さんは、以前にも仲むつまじい姿が話題になっています。



2022年、まだ赤ちゃんだった弟さんを、シィクくんが自分のしっぽであやす動画がXへ投稿されました。弟さんにしっぽを握られても嫌がらず、そばで遊んであげる姿は、まるで優しい“兄”のようでした。



あれから月日が流れ、弟さんは5歳に。さらに妹さんも誕生し、現在は2歳になりました。シィクくんは、成長して活発になった弟さんや妹さんを、今も温かく見守っています。



ただし、ふたりの関係にも少しずつ変化が。幼いころは弟さんに何をされても受け入れていたシィクくんですが、最近は弟さんから“猫吸い”をされると、逃げたり猫パンチを繰り出したりすることもあるそうです。



その一方で、弟さんと妹さんと一緒に食卓を囲むことも。きょうだいのように同じ時間を過ごす、ほほ笑ましい日常が続いています。



子どもたちがいない時間は甘えん坊に

シィクくんは、相変わらず人懐っこい性格です。



弟さんと妹さんが起きている間は、優しいお兄ちゃんのようにふたりを見守っていますが、子どもたちが寝ているときや保育園へ行っている間は、甘えん坊になるのだとか。



赤ちゃんのころはシィクくんのしっぽで遊んでいた弟さんが、今では大好きな“猫のお兄ちゃん”を一枚の絵に表現するまでに成長しました。ふたりが一緒に過ごしてきた時間が伝わる作品に、胸を打たれた人も多かったようです。



投稿には、「5歳の子が描いたのですか？」「体のシルエットと顔のバランスをしっかり見て描けていて、すごく上手」「特徴を捉えている」「天才だ」「躍動感があって色使いがすてき」「毛の流れを意識した塗り方が素晴らしい」など、驚きと称賛の声が寄せられています。



シィクくんを思う弟さんの気持ちと、豊かな想像力が詰まった一枚。リビングに飾られた絵は、これからも家族とシィクくんの成長をそっと見守ってくれそうです。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）