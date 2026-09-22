敬愛する「分隊長の仇」と満面の笑顔で握手…「日米の撃墜王」が飲み込んだ葛藤

ここに一枚の写真がある。

軍艦旗の寄せ書きを持ち、満面の笑顔で握手をする二人の男。写っているのは、左がベストセラーとなった『大空のサムライ』（潮書房光人新社）を著した元零戦搭乗員・坂井三郎、右は元米海兵隊の戦闘機パイロット・マリオン・カール（Marion Eugene Carl）。いずれも太平洋戦争における日米で有数の「撃墜王」として知られた戦闘機乗りである。戦後29年を経た昭和49（1974）年、前年に海兵隊を少将で退役したカールが来日したさい、東京の料亭で、旧日本海軍の元零戦搭乗員たちが開いた歓迎会のひとコマだという。当時、坂井三郎58歳、マリオン・カール59歳。

--だがこの2人は、もとは不倶戴天の敵だった。ガダルカナル島上空で、坂井がもっとも敬愛する分隊長・笹井醇一中尉の零戦を撃墜したグラマンF4Fワイルドキャットのパイロットが、カールその人だったのだ。

【前編を読む】「敬愛する分隊長」を撃墜したアメリカ人と笑顔で握手…戦後29年に交わされた日米「撃墜王」の恩讐

笹井中尉の卓越した素質と人間的魅力

笹井中尉が戦死したのは、坂井がガダルカナル戦の初日、昭和17年8月7日に空戦で被弾、負傷して内地に送還された直後の8月26日--奇しくもこの日は坂井の26歳の誕生日だった--のことである。

この日、三沢海軍航空隊と木更津海軍航空隊の一式陸攻16機が笹井中尉率いる零戦9機の掩護のもと、ガダルカナル島のヘンダーソン飛行場を爆撃、零戦隊はグラマンF4F 10数機と約30分間にわたって空戦、10機（うち不確実1機）を撃墜したと報告したが、指揮官・笹井中尉、結城國輔中尉、熊谷賢一三飛曹の零戦3機が未帰還となり、陸攻2機が撃墜され、被弾不時着2機、被弾9機、零戦1機が不時着するという損害を出した。

笹井中尉は大正7（1918）年生まれで戦死時24歳。坂井三郎よりも2年（学年では1学年）年少にあたり、分隊長としてはいちばん若いクラスの搭乗員だったが、卓越した素質と部下の心をつかむ人間的魅力も相まって、部隊としても個人としても、これまで抜きん出た戦果を挙げ続けていた。

従軍画家としてラバウルに来ていた林唯一が、「笹井中尉B-17撃墜の図」と題した3×5メートルほどもある壁画を士官慰安所の壁面に描き、だから、ラバウルにいたことのある海軍士官で、笹井中尉の名を知らぬ者はまずいない。「特攻の生みの親」とも称される大西瀧治郎中将は母方の叔父にあたる。

坂井の著書『大空のサムライ』には、開戦直前、飛行学生を卒業して台南空に配属された笹井中尉が、ベテラン揃いの部下を率い、実戦を経るごとに強くなってゆく様子が活写されている。

英国海軍を範にとった日本海軍では、海軍兵学校出身のエリート士官と下士官兵との間には、貴族と労働者に擬せられるほどの苛烈な待遇差があった。軍隊で階級は絶対だから、どんなに未熟な士官であっても出撃のときはベテランの部下を率いる指揮官になる。坂井をふくめ、多くの下士官兵にとってそんな士官は、いわば敵機とは別の「もう一つの敵」だった。

坂井と笹井中尉の最後の別れ

だが笹井中尉は、そんな階級の垣根を微塵も感じさせなかったという。坂井は『続・大空のサムライ』のなかで、

〈きびしい階級制度に縛られた海軍の中にあっても、笹井中尉は、私にとってついに敵ではなかったのである。笹井とはそんな男で、だからこそ私は、そんなかれに、しんそこから惚れぬいていた。〉と書いているし、私のインタビューにも、

「笹井中尉は、率直に言って腕はまだまだでした。でも天性の素質と、部下であっても経験豊富な下士官搭乗員の言葉に耳を傾ける謙虚さがあったから、列機が守り立てたんです。人物は一流だったから、戦死したのはほんとうに惜しい」

と語っている。

ガダルカナル島上空の空戦で負傷し、内地に送還されたときの情景を、坂井は『大空のサムライ』のなかで、

〈私はみんなに送られて、波止場で待っていたランチに足をかけようとした。そのとき笹井中尉は、私の手をしっかり握って、

「貴様と別れるのは貴様よりもつらいぞ」

といった。その目には涙がいっぱい溢れていた。そしてなにを思ったか、自分のベルトのバックルをパリッと引きちぎって、それを私の手に握らせて、

「これを貴様に渡す」といった。

私は掌を開いてそのバックルを見た。咆哮する虎の姿が、浮き彫りにされてあった。〉

と記している。

そしてこれが、坂井と笹井中尉の最後の別れになった。

カールが果敢に一騎討ちを挑んできた笹井機を撃墜

坂井が笹井中尉の戦死を知ったのは半年後のことである。台南空は17年11月、内地に引き揚げて再編に入っていたが、皆、「坂井ががっかりするから知らせるな」と気を遣い、黙っていたのだ。

笹井中尉の功績はのちに全軍に布告され、戦死した日にさかのぼって二階級進級、少佐に任じられた。布告文によると、笹井は、攻撃参加76回、単独で敵機を27機撃墜、部隊として187機を撃墜するなどの戦果を挙げたという。

昭和18年12月5日の朝日新聞には、「殊勲の海鷲 二階級特進」の見出しで、笹井中尉（少佐）が顔写真入りで紹介され、「江戸ッ子撃墜王 陣中で萬葉（まんよう）繙（ひもと）く笹井少佐」と題する特派員のレポートと併せて掲載されている（こんにち、笹井中尉が「ラバウルの貴公子」「ラバウルのリヒトホーフェン」と呼ばれていた、などとまことしやかに語られているが、戦時中にそのように呼ばれた事実はなく、戦後の創作である。「リヒトホーフェン」は第一次世界大戦時のドイツの撃墜王の名）。

笹井中尉を撃墜したとされるのが、米海兵隊大尉だったF4Fのパイロット、マリオン・カールである。カール自身の回想によると、1942年8月26日、ガダルカナル島のヘンダーソン飛行場上空で、果敢に一騎討ちを挑んできた零戦と低高度で格闘戦に入り、垂直に近い急上昇をしながら射撃、カール機の銃弾を浴びた零戦は飛行場近くの海岸線上空で爆発した。のちに海岸に漂着したこの零戦の酸素ボンベの部品が、カールのもとへ届けられたという。

そのカールが、日本との戦いが終わった後も朝鮮戦争、ベトナム戦争で戦い続け、そのために日本で暮らすようになり、昔の宿敵たちとの交流が生まれたのは奇しき縁というほかない。

「不思議に敵意は湧きませんでした」

カールとの「笑顔の対面」について、坂井は筆者に、

「それは、思うところはありますよ。自分がついておれば笹井中尉をむざむざと死なせはしなかったのに、という悔しさはいまでもあります。しかし我々が当時戦った相手はアメリカという国であり、敵機であって、パイロット個人ではない。人と人とが憎しみ合って戦ったのではなく、国と国との戦争なんですから。私たちも多くの敵機を撃墜した、すなわち敵のパイロットの命を奪った。それをあとから個人の恨みに置き代えても仕方がないでしょう」

と語っている。

出席者の一人、大原亮治も、

「空戦の勝負は一瞬ですが、その一瞬以外、パイロットは空への憧れや空を飛ぶことの喜び、訓練の厳しさ、天候との戦いなど、多くの体験を共有している。空戦中はこの野郎、負けるもんか、と思いますが、撃墜されて捕虜になった敵機の搭乗員を見ても、不思議に敵意は湧きませんでした。カール少将をはじめ、戦後会ったアメリカのパイロットに対してもそうですね。やあやあ、あんたもあの同じ空を飛んでいたのかと。ソロモンの悪天候には苦労したよな、とか。死んだ戦友たちへの哀惜の思いとこれとは別だと思いますよ。個人として、誰かが誰かを殺したんじゃない、戦争が殺したんだと、私はそう思うんですがね」

と述懐する。

いっぽうで、同じく出席者の佐々木原正夫は、

「カール氏に個人的な恨みはないし、すぐに打ち解けたけれど、それでも私はあまりいい気はしませんでした。私の同期生は8割以上が戦死してますからね……」

と、私のインタビューに言葉少なに回想するなど、当然ながらそれぞれの心中には温度差がある。

マリオン・カールの悲壮な最期

マリオン・カールは、1998年6月28日、オレゴン州の自宅にショットガンを持った強盗が押し入り、妻・エドナを守ろうと盾になって射殺された。82歳。カールの訃報は当時、日本の新聞にも取り上げられ、かつての零戦搭乗員の間でも話題になった。

19歳だった犯人・ジェシー・スチュアート・ファヌスは7月5日、南カリフォルニアに逃亡していたところを逮捕された。当時75歳だったエドナは、犯人逮捕の一報を受けて、「彼（犯人）は19歳で人生を台無しにしました。とても悲しいです」と語ったという。

裁判の結果、ファヌスは死刑判決を受けたが、2012年、オレゴン州が全ての死刑執行を停止したため、2015年、仮釈放なしの終身刑に減刑される。エドナは2007年、84年の生涯を閉じた。

一枚の写真。この瞬間の男たちの笑顔に偽りはない。だが、ここに集った一人一人がたどった凄絶な戦いを顧みれば、満面の笑みの裏にある葛藤にも思いを馳せざるを得ない。さまざまな思いを呑み込んだこの笑顔から、私たちは何を読み取るべきだろうか。

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