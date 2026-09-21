「これは買って良かった」ワークマンの“リカバリーパンツ”に反響。ふんわりパイル地が心地いい
「これは買って良かったかも」という声が上がるほど、ワークマンの「メディヒール(R)ルームパイルロングパンツ」が話題になっています。ふんわり優しい肌ざわりのリラックスウエアとして評判のようです。
【写真を見る】ワークマン「メディヒール(R)ルームパイルロングパンツ」遠赤外線で疲労回復をサポート
ふんわりと優しく包み込むソフトなパイル地を使用しており、サイドポケット付きで小物の収納にも便利。ウエストはゴム＆紐付きで、はき心地も着脱もラクにできます。
素材はポリエステル100％。サイズはM～3L、カラーはブラック・ネイビー・チャコールの3色展開で、価格は税込1900円です。
また、「肌ざわりよくて気持ち良く寝れる気がしてます。最近元気なのはこれのおかげで疲れ取れてる？これは買って良かったかもです」という声も見られました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真を見る】ワークマン「メディヒール(R)ルームパイルロングパンツ」遠赤外線で疲労回復をサポート
ワークマン「メディヒール(R)ルームパイルロングパンツ」遠赤外線で疲労回復をサポート一般医療機器の届け出をした疲労回復ウエアで、身体から放出される遠赤外線を、独自の技術で繊維に練り込んだ高純度のセラミックスが輻射（ふくしゃ）。遠赤外線の血行促進作用により、疲労回復・血行促進・筋肉のハリやコリの緩和・筋肉の疲れの軽減を考えて作られているとのこと。
素材はポリエステル100％。サイズはM～3L、カラーはブラック・ネイビー・チャコールの3色展開で、価格は税込1900円です。
SNSでも「疲れが取れている気がする」と好評SNS上では「夏前からワークマンのリカバリーウェアを着てねると夜間の頻尿回数が2-3回から一回に激減しました。頻尿友達にも勧めたら同様に減ったそうです。遠赤外線効果なのか頻尿にお困りの方は是非お試しください」という体験談が寄せられています（個人の感想であり、効果には個人差があります）。
また、「肌ざわりよくて気持ち良く寝れる気がしてます。最近元気なのはこれのおかげで疲れ取れてる？これは買って良かったかもです」という声も見られました。
(文:All About ニュース編集部)