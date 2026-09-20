「王者をボコボコにしてる」「三笘出てないのに」首位をチンチンにして３位浮上！凄まじいブライトンに衝撃！「恐ろしいスコア」「怖すぎる」
衝撃の結果となった。
現地９月19日に開催されたプレミアリーグの第５節で、三笘薫が所属するブライトンは開幕４連勝中の首位アーセナルとホームで対戦。３－０で圧勝した。
効果的なハイプレスで主導権を握ったブライトンは、31分にパスカル・グロスのゴラッソで先制すると、45分にもシャラランポス・コストゥラスのミドルシュートで加点。57分には、CKからチェマ・アンドレスのヘッド弾で３点目を奪い、昨季王者を圧倒した。
今年の５月にハムストリングを負傷した三笘薫の離脱が続いているなか、圧巻の快勝劇にSNS上では次のような声が上がった。
「怖すぎる」
「ブライトンどうなってるんだ？」
「完成度が高すぎる」
「勢いすげえな」
「これでブライトンに三笘が復帰して来たらどうなるんだろ」
「試合見るのを忘れてたら恐ろしいスコアに」
「三笘出てないのに強い」
「王者アーセナルをボコボコにしている」
これで暫定３位に浮上したブライトン。インターナショナルウィーク明けには、三笘が復帰する可能性もあり、ますます楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】王者アーセナルを粉砕したブライトンのゴラッソ連発
現地９月19日に開催されたプレミアリーグの第５節で、三笘薫が所属するブライトンは開幕４連勝中の首位アーセナルとホームで対戦。３－０で圧勝した。
効果的なハイプレスで主導権を握ったブライトンは、31分にパスカル・グロスのゴラッソで先制すると、45分にもシャラランポス・コストゥラスのミドルシュートで加点。57分には、CKからチェマ・アンドレスのヘッド弾で３点目を奪い、昨季王者を圧倒した。
今年の５月にハムストリングを負傷した三笘薫の離脱が続いているなか、圧巻の快勝劇にSNS上では次のような声が上がった。
「ブライトンどうなってるんだ？」
「完成度が高すぎる」
「勢いすげえな」
「これでブライトンに三笘が復帰して来たらどうなるんだろ」
「試合見るのを忘れてたら恐ろしいスコアに」
「三笘出てないのに強い」
「王者アーセナルをボコボコにしている」
これで暫定３位に浮上したブライトン。インターナショナルウィーク明けには、三笘が復帰する可能性もあり、ますます楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】王者アーセナルを粉砕したブライトンのゴラッソ連発