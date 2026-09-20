神奈川県相模原市の道路脇の草むらで、高校2年生の清水刹那さん（せつな・17）が暴行を受け、死亡した事件。9月20日、神奈川県警は犯行に関わった少年4人を清水さんに対する殺人容疑で再逮捕した。4人は9月初旬、事件当時に清水さんと一緒にいた中学2年生の男子（14）に暴行した疑いですでに逮捕されていた。

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少年らの逮捕後、 NEWSポストセブンは清水さんの知人や地元の関係者に取材を行った。ささやかれていた"犯人グループ"の噂や、事件直前に起きていたというバイクトラブルについて報じる。【前後編の前編】

事件担当の社会部記者が話す。

「少年らのうち3人は、8月中に女性を監禁した疑いでも逮捕されていた。逮捕されている少年のなかには自ら出頭した者もいるようです。これを端緒に警察が捜査を進めると、清水さんの事件に複数人が関与していると"芋づる式"に判明した。

当時、清水さんは知人の中学2年の男子生徒を自ら運転するバイクの後ろに乗せて走行していたところ、黒のプリウスに煽られ、現場の草むらまで追いかけられた。今回、再逮捕された4人は車内にいた者たちとみられます。刹那さんの遺体の頭部には打撲の跡があり、死因は脳挫傷でした。県警は鈍器が使われたとみている」

知人の証言によれば清水さんは事件前夜、友人数人と河原で花火をしていた。その後、14歳の少年を含む友人3人と"ある場所"にバイクを走らせた。

「あのエリアは地元でもかなり悪い"不良グループ"の縄張りで、みんなから怖がられている場所。大人からも『あそこだけはやばいから、近寄るな』と言われるようなところです。刹那はやばい場所に行っちゃったんです。暴行前にあった"トラブル"というのも、あのエリア絡みだと思います」（清水さんの知人）

清水さんの仲間内では、この"不良グループ"が事件に関わったという話になっているという。彼らが「あのエリア」と話す場所では、車やバイクに乗った少年らがたむろする姿が日常的に目撃されていた。近隣住民が話す。

「未成年っぽい不良の男の子たちがいつもバイクのエンジンをふかしたりしてうるさかったね。警察に通報したこともある。事件と関係あるかはわからないんだけど、目の前にあるコンビニの駐車場には、しょっちゅう黒のプリウスが停まっていたよ。事件後にパタリと見かけなくなったから、例の事件に関わったヤツか、なんて思っていました」

加害者が所属するグループは、周辺でも有名な"ワル"だった。別の知人は「"本職"の人みたいな不良たち」と話す。

「ほとんどが"ヤカラ系"です。年齢的には高校生だけど、学校には行ってないやつも多い。入れ墨をしたり金髪に染めたりしているので、人によっては少年には見えないんじゃないですかね。地元の警察に名前を覚えられている凶暴なやつもいます。

特定のグループというよりも、もっとゆるい集団です。少年たちの間には"舎弟"とか"兄貴"みたいな上下関係があって、それが行動原理にもなっている。『兄貴のためにあいつボコす』みたいなことをしょっちゅう言っていますね。義理人情に厚いとも言えるのかな……」

少年らから恐れられていたグループと、その縄張りである「あのエリア」。これらはどう事件に関わっているのか。後編では、加害者とみられる少年の"肉声"についても報じる。

（後編につづく）

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