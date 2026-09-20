「うっせぇわ」作者syudou、Adoとの初対面かなわず ロッキン中止に「遂に会えると思ってたのに！」
シンガー・ソングライター／ボカロPのsyudouが20日、自身のXを更新。21日に出演予定だった音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』の開催中止を受け、Adoとの“初対面”がかなわなかったことを悔やんだ。
【写真】「重くないんですか？」Adoが公開したサマソニ衣装
syudouは、Adoが2020年にリリースしたヒット曲「うっせぇわ」の作詞作曲を手がけたことで知られる。楽曲を通じて深い縁を持つ2人だが、これまで直接会ったことはないようで、syudouもテレビ番組などで、Adoとはまだ対面したことがないと明かしていた。
21日の『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』には、ともに出演が予定されていた。しかし、台風25号の接近にともない、同日の公演は開催中止が決定。発表を受け、syudouは「遂にAdoさん本人に会えると思ってたのに！」と無念さを投稿。これにAdoも「くやしいですね！！」と返信し、両者ともに開催中止を悔やんだ。
Adoも同日、自身のXでフェスの中止について「私も楽しみにしていた今回のロッキンですが、お客様、リスナーの皆様の安全が第一です。また万全、安全な状態で私たちお会いしましょう」と呼びかけた。
2人のやり取りには、音楽ファンからも「まだお二人は直接会ったことはなかったんでしたね……」「ご対面する姿を見たかったです!!!」などの声が寄せられている。
【写真】「重くないんですか？」Adoが公開したサマソニ衣装
syudouは、Adoが2020年にリリースしたヒット曲「うっせぇわ」の作詞作曲を手がけたことで知られる。楽曲を通じて深い縁を持つ2人だが、これまで直接会ったことはないようで、syudouもテレビ番組などで、Adoとはまだ対面したことがないと明かしていた。
Adoも同日、自身のXでフェスの中止について「私も楽しみにしていた今回のロッキンですが、お客様、リスナーの皆様の安全が第一です。また万全、安全な状態で私たちお会いしましょう」と呼びかけた。
2人のやり取りには、音楽ファンからも「まだお二人は直接会ったことはなかったんでしたね……」「ご対面する姿を見たかったです!!!」などの声が寄せられている。