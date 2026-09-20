アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスのプレイが物議を醸している。



今シーズンもスタートから強さを見せつけているアーセナルだったが、プレミアリーグ第5節のブライトン戦は大苦戦。ブライトンのハイプレスに苦しめられ、最終的に0-3の惨敗を喫した。



そんなこの試合で注目を集めているのが後半ATの出来事だ。97分ブライトンMFマリック・ヤルクエがピッチ中央でライスにプレスをかける。ライスがパスでこのプレスを交わした後、ヤルクエはライスの背中を軽く押すとこれにライスが激怒。ボールがないところでヤルクエにタックルを行ったのだ。



