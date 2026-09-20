ブライトンに完敗喫したアーセナル photo/Getty Images

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アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスのプレイが物議を醸している。

今シーズンもスタートから強さを見せつけているアーセナルだったが、プレミアリーグ第5節のブライトン戦は大苦戦。ブライトンのハイプレスに苦しめられ、最終的に0-3の惨敗を喫した。

そんなこの試合で注目を集めているのが後半ATの出来事だ。97分ブライトンMFマリック・ヤルクエがピッチ中央でライスにプレスをかける。ライスがパスでこのプレスを交わした後、ヤルクエはライスの背中を軽く押すとこれにライスが激怒。ボールがないところでヤルクエにタックルを行ったのだ。

このプレイの後、ライスはイエローカードをもらったが、英『THE Sun』や英『Evening Standard』が紹介したところによると、SNSでは「VARは休憩していたのか？」、「どのレベルであっても、あれはレッドカードだ！」といった一発レッドを主張する声が続出した模様。

そんななか、英『TalkSPORT』によると、VARによってこのプレイは確認されたようだ。その上で、「VARはこれを『せいぜい苛立ちから出た行為』とみなして、暴力行為の基準には達しないと判断したという」と同メディアは報じている。

この試合、アーセナルにとってフラストレーションが溜まる展開であり、ライスも冷静さを失ってしまったのかもしれないが、レッドカードを免れたのはラッキーだったかもしれない。