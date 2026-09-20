アーセナルMFライスは退場すべきだった!? SNSでは“一発レッド”の声続出も「VARは暴力行為の基準には達しないと判断した」
アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスのプレイが物議を醸している。
今シーズンもスタートから強さを見せつけているアーセナルだったが、プレミアリーグ第5節のブライトン戦は大苦戦。ブライトンのハイプレスに苦しめられ、最終的に0-3の惨敗を喫した。
そんなこの試合で注目を集めているのが後半ATの出来事だ。97分ブライトンMFマリック・ヤルクエがピッチ中央でライスにプレスをかける。ライスがパスでこのプレスを交わした後、ヤルクエはライスの背中を軽く押すとこれにライスが激怒。ボールがないところでヤルクエにタックルを行ったのだ。
そんななか、英『TalkSPORT』によると、VARによってこのプレイは確認されたようだ。その上で、「VARはこれを『せいぜい苛立ちから出た行為』とみなして、暴力行為の基準には達しないと判断したという」と同メディアは報じている。
この試合、アーセナルにとってフラストレーションが溜まる展開であり、ライスも冷静さを失ってしまったのかもしれないが、レッドカードを免れたのはラッキーだったかもしれない。