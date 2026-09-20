パパさんが帰宅したら、ワンコはお出迎えした後に「寂しかった！」と暴れ始めて…？怒っているのに嬉しさを隠せていない様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で11万3000回再生を突破。「最高」「微笑ましい」「すごく癒されます」といった声が寄せられています。

【動画：帰宅すると『寂しかった！』と怒っている犬がお出迎え→しっぽは振っているのに…まさかの『表情』】

帰宅したパパをお出迎えするワンコ

YouTubeチャンネル「Shiba inu&Cat Channel柴犬ハナ&猫クロ」に投稿されたのは、パパさんが帰宅した時の柴犬「ハナ」ちゃんの様子です。

パパさんが家に入ると、「おかえり！」とすぐにハナちゃんが玄関にお出迎えにきてくれたそう。そしてパパさんの手をペロペロ舐めてご挨拶した後は、「早く構って」と急かしながら部屋に移動して、おもちゃをブンブン振り回し始めたとか。

表情としっぽの動きが正反対！

どうやら「帰って来るのが遅いよ！寂しかったんだから！」と怒っているようで、おもちゃに八つ当たりするように暴れ続けるハナちゃん。パパさんが一緒に遊んであげようと思って「ちょうだい」と手を伸ばしても「いや！」と拒否し、試しにおもちゃを掴んでみても渡してくれなかったとか。

そしておもちゃをくわえたままパパさんの方を向いたかと思うと、上目遣いでギロリと睨みつけてきたそう！しかしそんな怖いお顔をしている時もしっぽは正直で、ずっと嬉しそうにフリフリ動いていたとか。表情と行動のギャップが愛おしくて、思わず笑ってしまいますね。

撫でてあげたらご機嫌に

その後、ハナちゃんの中で寂しい思いをさせられた怒りよりも甘えたい気持ちが上回ったようで、素直に「撫でて」とアピールしてきたそう。そしてパパさんが頭や体を優しく撫でてあげたら、ニコ～ッと笑顔に！

寂しがり屋なところもツンデレなところも、たっぷり甘やかしたらあっという間にご機嫌になるところも、全てがたまらなく可愛いハナちゃんなのでした。

この投稿には「可愛い！」「目つきと尻尾が裏腹」「嬉しいが隠せないしっぽフリフリ」「パパさんの最高の癒しだね」「パパさんのなでなでが大好きなんですね」といったコメントが寄せられています。

ハナちゃんの可愛い姿やご家族との愛に溢れた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「Shiba inu&Cat Channel柴犬ハナ&猫クロ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Shiba inu&Cat Channel柴犬ハナ&猫クロ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。