【ブンデスリーガ】ボルシアMG 3－4 マインツ（日本時間9月19日／ボルシア・パルク）

【映像】町野、ブチギレ！猛ダッシュで詰め寄る瞬間（一部始終）

ボルシアMGの日本代表FW町野修斗が、相手のプレーに怒りをあらわにした。引き倒された直後に素早く立ち上がると、猛ダッシュで相手のもとへ。睨みをきかせながら両手で突き飛ばす一幕があった。

ボルシアMGは日本時間9月19日、ブンデスリーガ第4節でマインツと対戦。先制しながらも連続失点が響き、3－4で敗れた。

ベンチスタートだった町野は、2－3で迎えた83分にピッチへ。すると90+3分、問題のシーンが起きる。

センターサークル付近でボールを受けた町野は、華麗なターンで相手をかわして前を向く。しかし、その直後にDFカツペル・ポトゥルスキに腕を引っ張られて転倒。主審はすぐに笛を吹いた。

ポトゥルスキは何事もなかったかのように、小走りで持ち場へ戻ろうとする。ところが町野はこのプレーに怒りを見せ、すぐに立ち上がると、まるでプレー中さながらの勢いで相手との距離を詰める。そして、両手でポトゥルスキを突き飛ばした。

これを見たFWイサク・リドベリがすぐさま間に入り、町野を制止。さらに佐野海舟も駆けつけ、「落ち着け」と言わんばかりに町野をそっと引き離した。

この一連のシーンに、ABEMAのコメント欄やSNSでは「町野がブチギレた」「あの町野が怒り爆発！」「そらキレる」「これはヤバい」「町野の鬼加速が試合中と変わらなかったw」「バチバチやん」「めちゃくちゃ怒ってる！」といった声が寄せられた。このプレーに対して町野とポトゥルスキには、それぞれイエローカードが提示された。

ただ、町野はその直後の90+5分、PKのキッカーを務めると冷静にゴールネットを揺らしている。怒りを見せた直後に、今度はプレーで結果を残す形となった。（ABEMA／ブンデスリーガ）