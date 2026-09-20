腰を痛めた飼い主さんが横になっていたら、愛犬と愛猫が看病してくれて…？愛と優しさを感じる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万4000回再生を突破。「可愛すぎる」「みんな心配してる」「1番のお薬ですね」といった声が寄せられています。

【動画：ぎっくり腰になった男性→4匹の『犬と猫』が近づいてきて、一日中…あまりにも尊い『看病の光景』】

飼い主がぎっくり腰になったら…

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」に投稿されたのは、4匹の犬猫たちと暮らしている飼い主さんがぎっくり腰になってしまった時の様子です。

シベリアンハスキーの「はっちゃん」が抱っこを要求してきたので応えてあげたところ、腰を痛めてまともに歩けなくなってしまった飼い主さん。リビングで横になっていたら、トイプードルの「きゅう」ちゃんがそっと寄り添ってくれたそう。はっちゃんも少し離れたところから、心配そうに様子をうかがっていたとか。

看病してくれる4匹の犬猫たち

しばらくすると猫の「じゅん」ちゃんも異変に気付いて様子を見に来たそう。そして看病する気満々でお腹の上に乗り、「元気出せ！」と活を入れるように猫パンチ。さらに2階にいた猫の「茶太郎」くんも下りてきて、「大丈夫？」と飼い主さんのそばへ。その後は4匹ともリビングに留まって、飼い主さんを見守り続けていたとか。

飼い主さんが苦しそうな顔をしていることに気付いて、きゅうちゃんとはっちゃんが寄ってくる場面も。きゅうちゃんは「そんなに辛いの？」と心配そうにお顔を覗き込み、はっちゃんは「僕を抱っこしたせいだよね…ごめんね」と申し訳なさそうな表情に。そのいじらしい姿は、ぎゅっと抱きしめたくなるほど愛おしいです。

愛と優しさにほっこり！

少し眠っていた飼い主さんが目を覚ますと、目の前にきゅうちゃんと茶太郎くんの姿が。そしてなぜかお腹の上には、お茶漬けの素が乗っていたとか！どうやら2匹がお見舞いに、飼い主さんの好物を持ってきてくれたようです。まさかの行動に、飼い主さんも思わず笑顔に。

そして周りをぐるっと見回すとはっちゃんやじゅんちゃんの姿もあって、みんなでずっと看病してくれていたことがわかったそう。4匹の愛と優しさは、飼い主さんにとって1番のお薬になったことでしょう。

この投稿には「本当に優しくて良い子たち」「皆んなで看病してる。可愛い４兄弟」「海苔茶漬けプレゼントに大ウケしました」「主さん、幸せですね」といったコメントが寄せられています。

可愛くて心優しい4匹の尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。