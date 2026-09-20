ハンドボール韓国代表チームも愛国歌を聞けないまま競技に出た。それでも北朝鮮の国歌は流れなかった。

女子ハンドボール韓国代表チームは19日、愛知県稲沢市の豊田合成記念体育館エントリオで開かれた愛知・名古屋アジア大会の第1戦で香港を48－16（24－8、24－8）で大勝した。韓国はイ・ウォンジョンが9点、チョン・ジヨンが8点と2人攻撃手が活発にゴールを決めた。キム・ミンソは6点、ウ・ビンナも5点で勝利を手伝った。イ・ゲチョン監督は選手らをまんべんなく起用しコンディションを点検した。

女子ハンドボールは7カ国が参加し、決勝トーナメントなしで総当たり戦の成績でメダルを決める。2014年の仁川（インチョン）大会、2018年のジャカルタ・パレンバン大会で優勝した韓国は、2023年の杭州大会では日本に19－29で破れ銀メダルとなった。今大会では韓国と日本の事実上の決勝戦が最後の試合として行われる。

試合の結果は満足だったが、準備過程では当惑した。競技前の国民儀礼の際に韓国国歌の愛国歌と中国国歌はいずれも演奏されなかった。前日の男子ホッケーで韓国とバングラデシュの試合の際に韓国の愛国歌の代わりに北朝鮮の国歌が演奏されたハプニングに続き2度目だ。イ監督は試合後の共同取材区域で「国際大会でこうしたことはなかった」として当惑すると話した。選手らも困惑したのは同じだった。

今大会は宿泊、移動、食事、大会運営などのさまざまな面で問題が出ており各国選手団から批判を受けている。