元野犬をお家に迎えて愛情を注ぎ続けたら、表情や態度が変化して…？あまりにも尊いビフォーアフターが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万9000回再生を突破。「素敵」「よかった」「ほんと感動します」といった声が寄せられています。

【動画：『3年間、野生で過ごしてきた犬』を飼った結果→最初は不安そうな表情をしていて…同じワンコとは思えない変化】

元野犬をお家に迎えたら…

TikTokアカウント「dogtok05」に投稿されたのは、元野犬の「わらび」ちゃんのビフォーアフターです。わらびちゃんは3年間外で生きてきたため、飼い主さんと出会った頃は全く人との暮らしに慣れていない状態だったそう。「これから僕はどうなるんだろう？」と不安でいっぱいだったようで、表情も暗かったといいます。

しかし飼い主さんが愛情を込めてお世話を続け、先住犬たちも温かく見守っていたら、次第にわらびちゃんの表情や態度が変わっていったとか。

素敵な変化

お家に迎えられて間もない頃のわらびちゃんは遊びに興味を示さず、同居犬が頭に触れて「一緒に遊ぼうよ！」と誘ってもスンとしたお顔でスルーしていたそう。

ところが数ヶ月後には、わらびちゃんも同居犬たちと一緒にお庭で走り回ったりじゃれ合ったりして遊ぶようになっていたとか。同居犬たちと距離が縮まり、みんなと遊ぶのが大好きになったようです。

また初めてお散歩に行った時は、しっぽを下げて周囲を警戒しながら歩いていたそうですが、練習を重ねるうちに慣れていったといいます。そしていつしか同居犬と仲良く並んでお散歩を楽しめるようになっていたとか。しっぽを上げてルンルンで歩いている姿は、なんとも可愛らしいです。

幸せそうな姿に感動

最初にドッグランに連れて行った時も不安そうにキョロキョロしているだけで、全く喜んでくれなかったというわらびちゃん。しかし何度か通ううちにドッグランが安全な場所だとわかったようで、追いかけっこをして無邪気に遊ぶ姿が見られるようになったそうです。

遊びやお散歩やドッグランが大好きになり表情も明るくなったわらびちゃんは、出会った頃とは別の犬のよう…！きっと飼い主さんの愛や同居犬たちの優しさが、わらびちゃんの心を溶かして幸せへと導いてくれたのでしょう。尊い光景は、たくさんの人に感動を届けてくれることとなりました。

この投稿には「涙がでてきた」「幸せそう」「素敵な家族に迎えられて良かったですね」「同居犬が良い仕事してますね」「大切に愛情を注いだのが分かります」「幸せいっぱいの犬生送ってね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「dogtok05」には、わらびちゃんたちの尊い日常や飼い主さんが行っている保護活動の様子が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「dogtok05」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。