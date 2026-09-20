「パトカーから降りなさい！」パトカー強奪し逃走の男が住宅に突っ込み確保されるまでの一部始終 アメリカ
アメリカ・オハイオ州で、警察の追跡を受けていた男がパトカーを奪って逃走し、最終的に住宅へ突っ込んで確保された。住宅の住人2人が事故に巻き込まれたが、命に別条はないという。
パトカー体当たり、なおも逃走を図り…
パトカーのドライブレコーダー映像に映っていたのは、パトカーが深夜の住宅街を駆け抜け、住宅に突っ込む様子だ。
いったい何があったのか。
アメリカ・オハイオ州にある交差点。
警察官の目の前で猛スピードで信号無視をする車がいた。
パトカーですぐさま追跡を開始し、体当たりすると、逃走車は木にぶつかり停止した。
ところが、運転していた男がなおも逃走を図った。
すると、予想外の行動に出た。
警察官：
パトカーから降りなさい！
なんとパトカーを奪ったのだ。
男はそのままパトカーで逃走を開始した。
しかし、パトカーは住宅に突っ込み、男はようやく確保された。
突っ込まれた家の住人2人が巻き込まれたが、命に別条はないという。
警察は、男が殺人など複数の事件に関与しているとみて捜査している。
（「イット！」9月11日放送より）