「パトカーから降りなさい！」パトカー強奪し逃走の男が住宅に突っ込み確保されるまでの一部始終　アメリカ

アメリカ・オハイオ州で、警察の追跡を受けていた男がパトカーを奪って逃走し、最終的に住宅へ突っ込んで確保された。住宅の住人2人が事故に巻き込まれたが、命に別条はないという。

パトカー体当たり、なおも逃走を図り…

パトカーのドライブレコーダー映像に映っていたのは、パトカーが深夜の住宅街を駆け抜け、住宅に突っ込む様子だ。

いったい何があったのか。

アメリカ・オハイオ州にある交差点。

警察官の目の前で猛スピードで信号無視をする車がいた。

パトカーですぐさま追跡を開始し、体当たりすると、逃走車は木にぶつかり停止した。

ところが、運転していた男がなおも逃走を図った。

すると、予想外の行動に出た。

警察官：

パトカーから降りなさい！

なんとパトカーを奪ったのだ。

男はそのままパトカーで逃走を開始した。

しかし、パトカーは住宅に突っ込み、男はようやく確保された。

突っ込まれた家の住人2人が巻き込まれたが、命に別条はないという。

警察は、男が殺人など複数の事件に関与しているとみて捜査している。

（「イット！」9月11日放送より）