【悲報】日本で事故に遭った韓国人…請求された金額に言葉を失いました
YouTubeチャンネル「韓国 JIN」が、「【悲報】日本で事故に遭った韓国人…請求された金額に言葉を失いました」と題した動画を公開。JINが立体駐車場で愛車のメルセデス・ベンツGLSを損傷するトラブルに巻き込まれ、約170万円の修理見積もりを提示された顛末を赤裸々に語った。
トラブルは、JINが契約している立体駐車場の端に車を停めていた際に発生した。数カ月前から車の左側だけが黄色く変色し、表面がザラザラになっていることに気づいたという。車屋で2週間かけて調査した結果、雨水ではなく、フェンス側に設置された植物用の自動水やりシステムからの水がかかり続けたことによる損傷の可能性が高いと判明した。
JINはすぐさま駐車場の管理会社に連絡。当初は「知らんよ」という態度をとられたものの、しぶきがかかる様子を収めた決定的瞬間を動画で提示すると、相手も非を認めざるを得なくなった。「やっぱり証拠を残してよかった」と安堵の表情を浮かべた。
その後、加害者側の保険で修理が行われることになったが、保険会社から提示された見積書を見てJINは驚愕。メッキパーツの交換やホイール1個約24万円など、非常に細かな作業が積み重なり、修理代だけで169万9,346円に上った。「これぶっちゃけ車買えちゃわない？」と苦笑いしつつも、日本の車屋の徹底した調査や詳細な明細書の作成に「安心安全、納得」と感心。「自分の持っているものが綺麗に維持できるというのが本当に素敵」と、日本の対応を高く評価した。
今回の経験から、車の異変に気づいたら早めに証拠を撮り、保険会社に相談するよう視聴者に呼びかけたJIN。代車代を含め合計271万1,346円という大トラブルに見舞われながらも、日本の手厚いサービスに触れ、ポジティブに教訓を共有する姿が印象的な動画となっている。
トラブルは、JINが契約している立体駐車場の端に車を停めていた際に発生した。数カ月前から車の左側だけが黄色く変色し、表面がザラザラになっていることに気づいたという。車屋で2週間かけて調査した結果、雨水ではなく、フェンス側に設置された植物用の自動水やりシステムからの水がかかり続けたことによる損傷の可能性が高いと判明した。
JINはすぐさま駐車場の管理会社に連絡。当初は「知らんよ」という態度をとられたものの、しぶきがかかる様子を収めた決定的瞬間を動画で提示すると、相手も非を認めざるを得なくなった。「やっぱり証拠を残してよかった」と安堵の表情を浮かべた。
その後、加害者側の保険で修理が行われることになったが、保険会社から提示された見積書を見てJINは驚愕。メッキパーツの交換やホイール1個約24万円など、非常に細かな作業が積み重なり、修理代だけで169万9,346円に上った。「これぶっちゃけ車買えちゃわない？」と苦笑いしつつも、日本の車屋の徹底した調査や詳細な明細書の作成に「安心安全、納得」と感心。「自分の持っているものが綺麗に維持できるというのが本当に素敵」と、日本の対応を高く評価した。
今回の経験から、車の異変に気づいたら早めに証拠を撮り、保険会社に相談するよう視聴者に呼びかけたJIN。代車代を含め合計271万1,346円という大トラブルに見舞われながらも、日本の手厚いサービスに触れ、ポジティブに教訓を共有する姿が印象的な動画となっている。
YouTubeの動画内容
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