「プレミア最高のパサーだ」「ありえない」別格だ！GK鈴木彩艶、ケタ違いの“フィード集”に現地ファン驚愕！「ライスのようなMFより足下がずっと上手い」
今夏にパルマからプレミアリーグの名門アストン・ビラに移籍した日本代表GKの鈴木彩艶は、攻守に存在感を発揮。正守護神として躍動している。
なかでも注目を浴びているのが、飛距離・精度ともにケタ違違いのロングフィードで、一気にチャンスを創出。早くもビラの武器となっている。
クラブの公式SNSは、そんな日本代表守護神のプレー集を公開。多彩なフィードや驚異的なスローイングなどにシーンに、次のような声が寄せられた。
「間違いなくプレミアリーグで最高のパサーだ。そして彼はまだ本気を出してもいない」
「この男はMFだな」
「デクラン・ライスみたいな有名なプレミアリーグのMFたちより、彼の足下の方がずっと上手いよ」
「この惑星で干し草の山から針を見つけられる唯一の男。ありえない」
「マルティネスの明確なアップグレードだと思う」
「素晴らしい補強だ」
「ゴールキーパーの格好をしたクォーターバック」
「信じられない」
チェルシーに移籍した前任者のアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネス以上という声が早くも続出している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】驚異の高精度キックを連発！鈴木彩艶のフィード集
なかでも注目を浴びているのが、飛距離・精度ともにケタ違違いのロングフィードで、一気にチャンスを創出。早くもビラの武器となっている。
クラブの公式SNSは、そんな日本代表守護神のプレー集を公開。多彩なフィードや驚異的なスローイングなどにシーンに、次のような声が寄せられた。
「間違いなくプレミアリーグで最高のパサーだ。そして彼はまだ本気を出してもいない」
「この男はMFだな」
「デクラン・ライスみたいな有名なプレミアリーグのMFたちより、彼の足下の方がずっと上手いよ」
「この惑星で干し草の山から針を見つけられる唯一の男。ありえない」
「マルティネスの明確なアップグレードだと思う」
「素晴らしい補強だ」
「ゴールキーパーの格好をしたクォーターバック」
「信じられない」
チェルシーに移籍した前任者のアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネス以上という声が早くも続出している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】驚異の高精度キックを連発！鈴木彩艶のフィード集