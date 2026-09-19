【速報】Newsweek誌が世界病院ランキングを発表！日本1位に輝いた病院とは？
YouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」が、「世界が認めた日本の名病院TOP5。医者がガチで選んだ『日本のスゴい病院』はどこ？」と題した動画を公開した。動画では、米誌Newsweekが発表した「世界病院ランキング」をもとに、日本国内の上位病院とその世界的な立ち位置について解説している。
世界病院ランキングは、世界32カ国の数万人に及ぶ医療従事者へのオンライン調査や、患者の満足度などをスコア化して決定されるもので、今年で8年目を迎える。
ひかつ先生はまず、世界トップ10に日本の病院がランクインしているかについて「入っていない」と言及。カナダやスウェーデン、イスラエル、ドイツなどの病院が上位を占めていることを明かした。
その上で、日本国内でトップとなったのは「東京大学医学部附属病院」であり、世界ランキングでは13位と健闘していることを紹介した。ひかつ先生は、東大病院では外国人富裕層向けに全額自費での医療ツーリズムも行われており、豪華な個室や「Excuse me?」といった丁寧な英語対応が用意されているというエピソードを語った。
続いて日本国内2位（世界38位）として、全室個室である「聖路加国際病院」を挙げた。さらに、日本国内3位（世界71位）には「名古屋大学医学部附属病院」がランクインしており、私立の雄である慶應義塾大学病院（日本5位）を上回っている点に注目した。
また、自身が勤務していた「日本赤十字社医療センター」についても触れ、世界222位（日本15位）という結果に対して「すごいよね」と称賛の言葉を述べた。日本1位と15位の病院に勤務した経験があることから、「世界を知ってます」と胸を張った。
世界的にも高い評価を受けている日本の名門病院。ひかつ先生は、自身の古巣の病院について「ランキングが上がっちゃうかも」と冗談交じりに今後の飛躍に期待を寄せた。動画の最後には「地元の病院は入っていましたか」と視聴者に問いかけ、コメント欄での意見交換を促して締めくくった。
世界病院ランキングは、世界32カ国の数万人に及ぶ医療従事者へのオンライン調査や、患者の満足度などをスコア化して決定されるもので、今年で8年目を迎える。
ひかつ先生はまず、世界トップ10に日本の病院がランクインしているかについて「入っていない」と言及。カナダやスウェーデン、イスラエル、ドイツなどの病院が上位を占めていることを明かした。
その上で、日本国内でトップとなったのは「東京大学医学部附属病院」であり、世界ランキングでは13位と健闘していることを紹介した。ひかつ先生は、東大病院では外国人富裕層向けに全額自費での医療ツーリズムも行われており、豪華な個室や「Excuse me?」といった丁寧な英語対応が用意されているというエピソードを語った。
続いて日本国内2位（世界38位）として、全室個室である「聖路加国際病院」を挙げた。さらに、日本国内3位（世界71位）には「名古屋大学医学部附属病院」がランクインしており、私立の雄である慶應義塾大学病院（日本5位）を上回っている点に注目した。
また、自身が勤務していた「日本赤十字社医療センター」についても触れ、世界222位（日本15位）という結果に対して「すごいよね」と称賛の言葉を述べた。日本1位と15位の病院に勤務した経験があることから、「世界を知ってます」と胸を張った。
世界的にも高い評価を受けている日本の名門病院。ひかつ先生は、自身の古巣の病院について「ランキングが上がっちゃうかも」と冗談交じりに今後の飛躍に期待を寄せた。動画の最後には「地元の病院は入っていましたか」と視聴者に問いかけ、コメント欄での意見交換を促して締めくくった。
YouTubeの動画内容
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