飼い主さんに毛布をかけてもらい、手をつなぎながら眠る猫ちゃん。あまりに愛らしい姿にメロメロになる人が続出しています。話題の動画の再生回数は16万回を超え「がーーー可愛すぎて泣きそう」「ぎゅーっと寝ててかわいいね」「ちゃんと毛布掛けられてて愛」といったコメントが集まっています。

【動画：毛布をかけてもらった猫→飼い主と手をつないで…愛おしい光景】

手をつないで眠る猫ちゃん

TikTokアカウント「@chuuuuuuru」に投稿されたのは、まるで赤ちゃんのように眠る猫ちゃんの姿です。飼い主さんに毛布をかけてもらい、優しく手を握られながらすやすやと眠っていたのだとか。こんなに愛らしい姿を見せられたら、ずっと眺めていたくなってしまいますね。

飼い主さんにべったりな日常

動画に登場した猫ちゃんは、その甘えっぷりからも分かるように飼い主さんにべったりなのだそう。飼い主さんが帰宅するとひざの上に乗って離れなかったり、移動する後をずっとついてまわったりするそうです。

ときには帰宅が遅くなり、猫ちゃんが怒って鳴いてしまうこともあったといいます。ぷんぷん怒っているアピールをしつつも甘えたそうにすり寄ってきたそうで、仲直りするといつもの可愛らしい鳴き声に戻ったのだとか。

愛情たっぷりな毎日

そんな猫ちゃんのために、飼い主さんはお昼休みに一度帰宅したり、なるべく残業をしないよう工夫したりしているそうです。飼い主さんの深い愛情を受けて暮らす、とても幸せそうな猫ちゃん。見ているこちらまで心が温かくなりますね。

投稿には「かわいい！癒しのお裾分けありがとうございます」「なんてかわいいんだ！ずっとおててさわりたい」「粉みるくのような匂いがしそうなやわらかさ」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「@chuuuuuuru」では、猫ちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@chuuuuuuru」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。