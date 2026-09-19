レッドソックスの主砲、ウィルソン・コントレラス内野手（３４）の〝報復指令〟が物議を醸している。

コントレラスは１７日（日本時間１８日）の敵地レンジャーズ戦の８回に右腕・ジュニスから左手に死球を浴び、代走と交代。今季、リーグ２位の２４死球を受けているコントレラスは試合後、地元紙「ボストン・グローブ」に「言えないことを言いたい。誰も何もしなければ、私は今後も攻撃を受け続けるだろう。それが私の見方だ。それだけだ」と物騒なコメントを残した。

この発言について米メディア「ヘビー」は「コントレラスは眉をひそめるようなコメントを追加した。多くの人は、これをレッドソックスの投手が、死球を受けた場合に報復を開始するよう求めていると見ていた」と伝えるなど、波紋が広がっている。

コントレラスは６月２９日、３０日（同３０日、７月１日）の本拠地ナショナルズ戦では２試合連続で退場処分を受けるなど感情的な選手。左ハムストリングの怪我で負傷者リスト（ＩＬ）入りしていた１２日（同１３日）にはマイナーでのリハビリ試合で、球審に松ヤニ使用を拒否されたため、わざと三振する騒動を引き起こしている。

コントレラスは「（リハビリ先の）イリノイ州から戻ってきたばかりなので本当にイライラする。これには数日かかるかもしれない。つまり、手の骨が痛むので、２日かかるかもしれないし、１週間かかるかもしれない。１０日かかるかもしれない」と恨み節。その後のレントゲン検査は陰性で骨折は免れたが、４-２で勝利した１８日（同１９日）の敵地レイズ戦は欠場した。