台風25号の北上に伴い、東北から四国にかけての太平洋側の広い範囲で、暴風や強風、大雨による道路への影響が予想されます。一部の電柱が倒壊するような猛烈な風が吹く所もある見込みです。シルバーウィークで、遠方への移動を予定している方も多いと思いますが、お出かけの際は、最新の交通情報を確認し、行先によっては予定の変更もご検討ください。

台風25号 21日頃、関東に接近のおそれ

台風25号は、今日19日正午現在、小笠原諸島父島の西約270キロにあって、ゆっくりとした速さで西北西へ進んでいます。中心付近には暴風域を伴っており、中心の北東側には半径750キロに渡って強風域が広がっています。風速15m/s以上の強風域の半径が500キロ以上ある「大型の台風」となっています。





暴風・強風により東北～四国の太平洋側の道路に影響

台風25号の北上に伴い、東北から四国にかけての広い範囲で、暴風・強風による道路への影響が予想されます。



東北の太平洋側は、21日(月・敬老の日)から22日(火・国民の休日)にかけて、警報級の暴風が吹き荒れて、交通に影響が出るおそれがあります。



関東・東海は20日(日)から風が強まり始め、21日(月・敬老の日)から22日(火)にかけて暴風となる可能性があります。関東と伊豆諸島では、一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散するおそれもある猛烈な風が吹く所がある見込みです。不要不急の外出は控えるようにしてください。



近畿と四国では、太平洋側を中心に20日(日)から22日(火・国民の休日)にかけて、強風による影響に注意が必要です。



また、太平洋側の沿岸部では、台風が近づく前から波が高くなる見込みです。海岸沿いの道路は、強風や高波の影響を受けやすいため、避けるようにしてください。

20日～22日は太平洋側で大雨 道路冠水のおそれも

台風25号の接近に伴い、東北の太平洋側や関東甲信、東海では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。明日20日から雨脚が強まり、22日(火・国民の休日)にかけて警報級の大雨となる可能性があります。



道路が冠水するおそれがあるため、大雨の際は、周囲より低くなっている所やアンダーパスには近づかないようにしてください。慣れない土地の運転では、避けるべき危険な道路がどこなのかわかならい場合もあります。シルバーウィークで遠方へ出かける予定の方は、最新の交通情報を確認して、行先によっては予定の変更もご検討ください。

強風時の運転で注意が必要な場所は?

暴風の中の運転は、ハンドルを取られる危険性があります。特に風が強いのは、次のような所ですので、注意が必要です。



①「山間部の谷間」「山の切り通し」狭い所を風が通過するなど、地形の効果で、風が強まります。

②「橋の上」「海岸沿い」まわりに遮るものがないので、横風が強まります。

③「トンネルの出入り口」トンネル内は横風の影響はほとんどありませんが、トンネルを出ると、急に横風を受ける可能性があります。



暴風のときは、運転を控えるか、しっかりハンドルを握って運転してください。万が一、横風を受けた場合でも、慌ててハンドルを切らないようにしましょう。

車の浸水深と考えられる影響とは?

大雨により冠水した道路は危険です。冠水した道路の水位は見た目には判断できません。まだ、たいしたことはないと思っても、危険な深さになっている場合があります。



浸水による車への影響は、車の形や設計により異なりますが、一般的にタイヤの高さの半分を超える深さの水の中を走行すると、エンジンや電気系統に異常が生じ、走行不能となるおそれがあります。タイヤが完全に水没すると、車体が浮いて移動が困難になります。さらに、水深がドアの下にかかると、車外の水圧により内側からドアを開けることが困難となり、ドアの高さの半分を超えると、内側からほぼ開けられなくなります。水深がもっと深くなったり、流れが速くなったりすると、車ごと流される場合もあります。



車を運転中に大雨に遭遇した場合は、できるだけ低い場所を避けて運転してください。特にアンダーパス(立体交差で、鉄道や道路の下を通る掘り下げ式の地下道)は危険ですので、近づかないようにしましょう。万が一、冠水した道路で車が動かなくなった場合には早めに脱出することが重要です。