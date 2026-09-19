中村仁美、Instagramのアイコン　※「中村仁美」Instagram

写真拡大

　お笑いコンビ「さまぁ～ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー・中村仁美が、19日までにInstagramを更新。手作りお弁当を披露すると、ファンから称賛が寄せられた。

【写真】中村仁美47歳、8種類の“ボリューミー弁当”に絶賛の声　過去にも彩り豊かな弁当を投稿（10枚）

　中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。Instagramではたびたび手作り料理や子どもへのお弁当を投稿し、話題を呼んでいる。

　今回も「お弁当備忘録」と、手作りしたお弁当を8種披露。「1.ソーセージ巻弁当　2.ニラ入り二色丼弁当　3.麻婆豆腐弁当　4.生姜焼き弁当　5.ふるさと納税牛タン弁当　6.鶏団子スープ弁当　7.無印カレー＆義母ハムカツ弁当 8.スペアリブ弁当」と紹介した。　

　しかし、息子からは弁当のほかに、ラーメンなどを食べているそうで、弁当だけでは足りていないとのこと。

　ファンからは「どれも美味しそう」「豪華な料理」「すごい」といった声が集まっている。

引用：「中村仁美」Instagram（@nakamura_hitomi_official）