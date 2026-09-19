中村仁美47歳、息子に8種の“手作り弁当”「豪華な料理」「すごい」 弁当箱は曲げわっぱ
お笑いコンビ「さまぁ～ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー・中村仁美が、19日までにInstagramを更新。手作りお弁当を披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】中村仁美47歳、8種類の“ボリューミー弁当”に絶賛の声 過去にも彩り豊かな弁当を投稿（10枚）
中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。Instagramではたびたび手作り料理や子どもへのお弁当を投稿し、話題を呼んでいる。
今回も「お弁当備忘録」と、手作りしたお弁当を8種披露。「1.ソーセージ巻弁当 2.ニラ入り二色丼弁当 3.麻婆豆腐弁当 4.生姜焼き弁当 5.ふるさと納税牛タン弁当 6.鶏団子スープ弁当 7.無印カレー＆義母ハムカツ弁当 8.スペアリブ弁当」と紹介した。
しかし、息子からは弁当のほかに、ラーメンなどを食べているそうで、弁当だけでは足りていないとのこと。
ファンからは「どれも美味しそう」「豪華な料理」「すごい」といった声が集まっている。
引用：「中村仁美」Instagram（@nakamura_hitomi_official）
【写真】中村仁美47歳、8種類の“ボリューミー弁当”に絶賛の声 過去にも彩り豊かな弁当を投稿（10枚）
中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。Instagramではたびたび手作り料理や子どもへのお弁当を投稿し、話題を呼んでいる。
今回も「お弁当備忘録」と、手作りしたお弁当を8種披露。「1.ソーセージ巻弁当 2.ニラ入り二色丼弁当 3.麻婆豆腐弁当 4.生姜焼き弁当 5.ふるさと納税牛タン弁当 6.鶏団子スープ弁当 7.無印カレー＆義母ハムカツ弁当 8.スペアリブ弁当」と紹介した。
しかし、息子からは弁当のほかに、ラーメンなどを食べているそうで、弁当だけでは足りていないとのこと。
ファンからは「どれも美味しそう」「豪華な料理」「すごい」といった声が集まっている。
引用：「中村仁美」Instagram（@nakamura_hitomi_official）