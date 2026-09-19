ヤンキースは１８日（日本時間１９日）にアーロン・ジャッジ外野手（３４）を右ふくらはぎの張りのため１９日（同２０日）から１０日間の負傷者リスト入りすると報じた。最短復帰はレギュラーシーズン最終戦の２７日（同２８日）だ。

ＭＬＢ公式サイトは「アーロン・ジャッジが再び、ＩＬ入りすることになり、ヤンキースはレギュラーシーズンの残りをキャプテン不在で乗り切らなければならず、場合によってはプレーオフの一部を欠場する可能性もある」と速報した。

ジャッジは６月５日に右肋骨の疲労骨折のため、同２日にさかのぼってＩＬ入り。今月８日（同８日）のロッキーズ戦で復帰したばかり。１６日（同１７日）のツインズ戦で右足下部に張りを感じ、６回に代打を送られていた。復帰後は７試合で２３打数４安打、打率１割７分４厘、１本塁打、３打点だった。

ア・リーグ東地区２位のヤンキースは残り１０試合で首位レイズとは５ゲーム差。すでにポストシーズン（ＰＳ）進出を決めているが、本拠地ヤンキー・スタジアムで２２日（同）から最後の直接対決４連戦が行われる。その決戦直前の主砲の離脱にファンは悲鳴だ。

「年齢による衰えが始まった。我々はもう駄目だ」

「マジかよ、彼は第二のジアンカルロ（・スタントン）になるぞ」

「最初は楽観的だと言っていたのに…」

「シーズン終了」

「終わりました」

「グリシャムかスタントンからそれをもらったのか、インフルエンザのように広まっている」

「彼は戻ってきたばかりだった」

「一体どういうことだ」

ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者は自身のＸ（旧ツイッター）に「１６２試合目に復帰可能」と投稿したが不透明。ＰＳに間に合わなかったら最悪の事態だ。