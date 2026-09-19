18日にリーグ3連覇を達成したソフトバンクが、難問を抱えている。バットが湿りっぱなしの山川穂高（34）のことだ。

【もっと読む】ソフトバンク村上泰斗（19） 素質だけなら山本由伸クラスだったのに

今季は打率.184、10本塁打、27打点の不振で、6～9月の3カ月間は二軍暮らし。今季は一塁でポジションが被る正木が台頭しており、このままでは来季の二軍塩漬けが濃厚である。

問題は年俸だ。2023年に結んだ4年総額20億円の大型契約は、来季まで残っている。年俸は4億5000万円。球団にすれば、このままでは“負債”を抱えるだけとなりかねない。

ある球団OBは「来季からDH制が導入されるセへのトレードも厳しいでしょう」と、こう続ける。

「トレードで獲得なら巨額の年俸を負担することになりますからね。そうまでして今の山川を獲得するメリットはない。ましてソフトバンク移籍後の交流戦は103打数19安打で、打率.184、0本塁打。さらに113打席で37三振、三振率32.7％。セにめっぽう弱いだけになおさらです」

山川自身、過去に「セと対戦するのは苦手」と話しており、その理由を「対戦数が少ないので、イメージが沸きにくい」と語っている。

「山川を擁護するなら、勝負強さが挙げられる。昨季の日本シリーズでは、打率.385、3本塁打、7打点でMVPを獲得。シーズン中の鬱憤を晴らすがごとく、大暴れした。ただ、そこに賭けるには、高年俸、来季35歳の年齢、昨季から続くシーズン中の不振、セへの苦手意識が払拭されるかどうかなど、明らかにリスクの方が大きい」（前出のOB）

来季、山川が自力で復活できなければ4億5000万円の置き物が誕生するソフトバンク。頭が痛い。

◇ ◇ ◇

ソフトバンクといえば、確実視されていた優勝よりも、2024年ドラ1村上泰斗の「恫喝暴行＆中絶強要」報道が大きな世間を騒がせている。いったい球団は村上のどこに惚れ込んでいたのか。●関連記事 【もっと読む】ソフトバンク村上泰斗（19） 素質だけなら山本由伸クラスだったのに では、それらについて詳しく報じている。