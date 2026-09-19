新ドラマ『妻を引退します』時任勇気、犬飼貴丈、松田好花、B＆ZAI本高克樹らの出演決定＆ティザー映像初公開
朝日奈央と新川優愛がダブル主演を務める10月5日スタートのドラマ『妻を引退します』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の追加キャストとして時任勇気、犬飼貴丈、松田好花、本高克樹（B＆ZAI）、山下容莉枝、阪田マサノブ、勝村政信の出演が発表。併せて、メインビジュアル、15秒ティザー映像が解禁された。
【動画】因縁の戦いの幕が開ける-ドラマ『妻を引退します』15秒ティザー映像
原作は、LINEマンガにて総合ランキング1位を獲得した赤石真菜原作の同名のWebtoonフルカラー電子漫画。2024年7月に同枠にて放送され好評を博した『夫の家庭を壊すまで』の原作陣とテレ東が再びタッグを組み、実写ドラマ化する。
かつて天才子役として一世を風靡した主人公が夫の不倫相手から自分の幸せを守るため“完璧な妻”の仮面を脱ぎ捨て修羅の女となり芸能界へ再び戻る…。幸せとは、大切なものとは何なのか-痛快復讐エンタメ劇が繰り広げられる。
朝日が演じるのは元天才子役の鮎川穂奈未。新川は、イズマイの愛称で老若男女から愛されている人気俳優・泉舞花を演じる。
このたび、ドラマのキーパーソンとなる7名のキャストが解禁。
人気俳優で穂奈未の幼なじみ、久しぶりに再会した穂奈未のことを応援し支え続ける、正義感が強く誠実な和久井昴役に時任勇気、穂奈未の夫で、人気タレントの泉舞花と不倫関係にある鮎川蓮也役に、犬飼貴丈が決定。泉舞花のマネージャーで舞花から日常的にひどい扱いを受けながらも、優秀なマネージャーとして働く大沢鈴子役は、元日向坂46の松田好花。
また、泉舞花の元付き人兼マネージャーで俳優志望だった影山淳役は、B＆ZAIの本高克樹。本作がテレ東ドラマ初出演となる。さらに、穂奈未と子役の頃に共演した過去を持つ、実力派俳優・朝倉アンナ役を、山下容莉枝。蓮也の父親で、子役事務所「アユプロモーション」の社長・鮎川創一郎役を、阪田マサノブ。泉舞花が所属する大手芸能事務所「BLUE OFFICE」の社長・新田ツトム役を、勝村政信が演じる。
メインビジュアルは、穂奈未（朝日）のモノをイズマイ（新川）が盗み食いするかのような、美しくも不気味な世界観を表現するビジュアルに。イズマイが奪おうとする自分の大事なモノを守りながら、凛とした表情で堂々と立ち向かう穂奈未、悪びれることなく穂奈未の全てを奪おうとするイズマイ-まさにドラマのストーリーを体現している。
ドラマ『妻を引退します』は、テレビ東京系にて10月5日より毎週月曜23時6分放送。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
※本高克樹の「高」は「たつさき」が正式表記
＜コメント全文＞
■和久井昴役：時任勇気
和久井昴役を演じます、時任勇気です。原作を読ませていただいた際に、その世界観と面白さに引き込まれ、一瞬で読み切ってしまいました。読みながら和久井がどう物語に関わっていくのか、そして自分がこの役をどう演じるのかを想像して、ワクワクしました。芸能界を舞台に繰り広げられる、目の離せない攻防にもぜひご注目ください。
■鮎川蓮也役：犬飼貴丈
鮎川蓮也を演じさせていただきます、犬飼貴丈です。蓮也は、許されざるキャラクターです。なので日常のストレスや、やり場のない怒りを蓮也にぶつけてもらって大丈夫です。ただ、あくまで、役と俳優を切り離して見ていただくようお願い申し上げます。現場は楽しい雰囲気で大変やりやすいです。皆さんに届けられる日を楽しみにしています。
■大沢鈴子役：松田好花
大沢鈴子を演じます、松田好花です。タレントとマネージャーというのは、お仕事をする上で最も大切な関係の一つだと思っています。そんな関係性の中で、日々起こるさまざまな出来事に対して大沢がどのように動いていくのか、ぜひ注目していただけると嬉しいです。チームツマインの皆さんと共に駆け抜けます！ よろしくお願いいたします！
■影山淳役：本高克樹（B＆ZAI）
影山淳役を演じます、B＆ZAIの本高克樹です。原作を拝読し、予想を鮮やかに裏切る展開と、その奥に描かれる人間模様に心を揺さぶられました。ドラマオリジナルキャラクターである影山が、物語に新たな視点と彩りを添えられるよう、丁寧に演じさせていただきます。芸能界を舞台に交錯する思惑や葛藤を、ぜひ最後までお楽しみください。
■朝倉アンナ役：山下容莉枝
主人公二人のキャラクターが好きです。一見可憐。でも心の中は、愛と闇としたたかさでいっぱい。同じ女子として、台本を読みながら「そうねそうね！」とほくそ笑んでいます。早くドラマを観たいです！ 私もまた違う役に心して挑んでおります。秋の夜長、一緒に楽しみましょう！
■鮎川創一郎役：阪田マサノブ
鮎川創一郎役です。バックヤードの闇や不文律、不条理、忖度、嫉妬、復讐の激流の中で主演お二人の普段のイメージから想像つかないバッチバチの闘いが楽しみです。とはいえこの現場は黒い陰謀や不穏も渦巻くことなく明るく楽しく健やかな座組であるのは言うまでもありません。知らんけど…。
■新田ツトム役：勝村政信
素敵な作品に参加させていただき、とてもうれしく思っています。芸能事務所の社長役です。どう演じればいいのか迷いましたが、周りにたくさんの事務所の社長さんがいることに気づき、お世話になった社長さんたちをモデルにして、楽しんで演じています。
【動画】因縁の戦いの幕が開ける-ドラマ『妻を引退します』15秒ティザー映像
原作は、LINEマンガにて総合ランキング1位を獲得した赤石真菜原作の同名のWebtoonフルカラー電子漫画。2024年7月に同枠にて放送され好評を博した『夫の家庭を壊すまで』の原作陣とテレ東が再びタッグを組み、実写ドラマ化する。
朝日が演じるのは元天才子役の鮎川穂奈未。新川は、イズマイの愛称で老若男女から愛されている人気俳優・泉舞花を演じる。
このたび、ドラマのキーパーソンとなる7名のキャストが解禁。
人気俳優で穂奈未の幼なじみ、久しぶりに再会した穂奈未のことを応援し支え続ける、正義感が強く誠実な和久井昴役に時任勇気、穂奈未の夫で、人気タレントの泉舞花と不倫関係にある鮎川蓮也役に、犬飼貴丈が決定。泉舞花のマネージャーで舞花から日常的にひどい扱いを受けながらも、優秀なマネージャーとして働く大沢鈴子役は、元日向坂46の松田好花。
また、泉舞花の元付き人兼マネージャーで俳優志望だった影山淳役は、B＆ZAIの本高克樹。本作がテレ東ドラマ初出演となる。さらに、穂奈未と子役の頃に共演した過去を持つ、実力派俳優・朝倉アンナ役を、山下容莉枝。蓮也の父親で、子役事務所「アユプロモーション」の社長・鮎川創一郎役を、阪田マサノブ。泉舞花が所属する大手芸能事務所「BLUE OFFICE」の社長・新田ツトム役を、勝村政信が演じる。
メインビジュアルは、穂奈未（朝日）のモノをイズマイ（新川）が盗み食いするかのような、美しくも不気味な世界観を表現するビジュアルに。イズマイが奪おうとする自分の大事なモノを守りながら、凛とした表情で堂々と立ち向かう穂奈未、悪びれることなく穂奈未の全てを奪おうとするイズマイ-まさにドラマのストーリーを体現している。
ドラマ『妻を引退します』は、テレビ東京系にて10月5日より毎週月曜23時6分放送。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
※本高克樹の「高」は「たつさき」が正式表記
＜コメント全文＞
■和久井昴役：時任勇気
和久井昴役を演じます、時任勇気です。原作を読ませていただいた際に、その世界観と面白さに引き込まれ、一瞬で読み切ってしまいました。読みながら和久井がどう物語に関わっていくのか、そして自分がこの役をどう演じるのかを想像して、ワクワクしました。芸能界を舞台に繰り広げられる、目の離せない攻防にもぜひご注目ください。
■鮎川蓮也役：犬飼貴丈
鮎川蓮也を演じさせていただきます、犬飼貴丈です。蓮也は、許されざるキャラクターです。なので日常のストレスや、やり場のない怒りを蓮也にぶつけてもらって大丈夫です。ただ、あくまで、役と俳優を切り離して見ていただくようお願い申し上げます。現場は楽しい雰囲気で大変やりやすいです。皆さんに届けられる日を楽しみにしています。
■大沢鈴子役：松田好花
大沢鈴子を演じます、松田好花です。タレントとマネージャーというのは、お仕事をする上で最も大切な関係の一つだと思っています。そんな関係性の中で、日々起こるさまざまな出来事に対して大沢がどのように動いていくのか、ぜひ注目していただけると嬉しいです。チームツマインの皆さんと共に駆け抜けます！ よろしくお願いいたします！
■影山淳役：本高克樹（B＆ZAI）
影山淳役を演じます、B＆ZAIの本高克樹です。原作を拝読し、予想を鮮やかに裏切る展開と、その奥に描かれる人間模様に心を揺さぶられました。ドラマオリジナルキャラクターである影山が、物語に新たな視点と彩りを添えられるよう、丁寧に演じさせていただきます。芸能界を舞台に交錯する思惑や葛藤を、ぜひ最後までお楽しみください。
■朝倉アンナ役：山下容莉枝
主人公二人のキャラクターが好きです。一見可憐。でも心の中は、愛と闇としたたかさでいっぱい。同じ女子として、台本を読みながら「そうねそうね！」とほくそ笑んでいます。早くドラマを観たいです！ 私もまた違う役に心して挑んでおります。秋の夜長、一緒に楽しみましょう！
■鮎川創一郎役：阪田マサノブ
鮎川創一郎役です。バックヤードの闇や不文律、不条理、忖度、嫉妬、復讐の激流の中で主演お二人の普段のイメージから想像つかないバッチバチの闘いが楽しみです。とはいえこの現場は黒い陰謀や不穏も渦巻くことなく明るく楽しく健やかな座組であるのは言うまでもありません。知らんけど…。
■新田ツトム役：勝村政信
素敵な作品に参加させていただき、とてもうれしく思っています。芸能事務所の社長役です。どう演じればいいのか迷いましたが、周りにたくさんの事務所の社長さんがいることに気づき、お世話になった社長さんたちをモデルにして、楽しんで演じています。